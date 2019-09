Șeful Poliției Române, despre cazul fetiței din Dâmbovița ucisă şi abandonată pe câmp: „Poliția își face datoria. Am făcut tot ce am putut”

Foto: video camere de supraveghere

Apar semne de întrebare în cazul Adrianei, fetiţa de 11 ani din Dâmboviţa, ucisă şi abandonată pe un câmp. Maşina pe care o folosea principalul suspect, un cetăţean olandez, apare în imaginile de pe camerele de supraveghere, obţinute de Antena 3, şi analizate de poliţişti.

Pe una dintre imagini se vede o siluetă, care ar putea fi a fetiţei, pe scaunul din dreapta. Bărbatul pare că o ţine cu mâna pe fata răpită.

Chiar şi aşa, suspectul a fost lăsat să plece din ţară.

Ultima oră! Cetățeanul olandez, principalul suspect în cazul uciderii Adrianei, s-a sinucis

Șeful Poliției Române, Liviu Vasilescu, susține că dispariția fetei a fost sesizată vineri seară, la 19.33, și polițiștii au ajuns la fața locului în șase minute.

„Am făcut tot ce am putut”, spune el.

„Vineri, la 19.33 a fost apel la 112. Fratele victimei reclama dispariția acestei minore. În aproximativ șase minute echipajul a ajuns la fața locului și au început măsurile specifice. Începând cu ora 20.00 au fost dislocate efective de la Găești, iar de la ora 21.00 cazul era sub coordonarea IPJ Dâmbovița. Au fost deplasate forțele necesare pentru căutarea minorei. Pe camere nu se mai vedea la aproximativ 300 de metri de casă. Câinele de urmă ne conducea către locuință și către o zonă accidentată din spatele locuinței de unde s-au început căutările. Zona accidentată dă în râul Dâmbovița. Concomitent, s-au făcut ipoteze și s-a căutat în toate zonele. S-a căutat și în locuințele din zonă”, a spus Liviu Vasilescu, luni seară, la Antena 3.

Potrivit șefului Poliției Române, în acest caz a fost un volum foarte mare de imagini.

„Au fost foarte multe camere nu numai de la primărie. Primăria are peste 25 de camere în zonă. S-au luat imagini și de la cetățenii din zonă, dar și din comunele învecinate. Am început să luăm imagini de la camere. Nu ne-am focusat doar pe o zonă. Acest volum mare de imagini a condus la identificarea unor mașini suspecte. Cred că la un moment dat au rămas în discuție patru mașini suspecte. Volumul de imagini a fost foarte mare. În paralel cu analiza imaginilor, am desfășurat activități de căutare în trei piste de lucru.

Mașina condusă de cetățeanul olandez a fost identificată sâmbătă seara în jurul orei 19.00. Atunci am identificat nu numai această mașină. Am aflat cine a condus-o, cum a fost închiriată.

Cetățeanul olandez la acea oră era în drum spre Amsterdam. Contactarea cetățeanului olandez s-a făcut la 19.50. La acea oră nu aveam nicio suspiciune cu privire la el și aveam în lucru mai multe ipoteze”, a precizat Vasilescu.

Șeful Poliției Române: La telefon, cetățeanul olandez nu a fost întrebat despre fetiță. Nu facem anchetă prin telefon

„Ne-a confirmat că a fost în Dâmbovița, cu scopuri turistice. Când au vorbit cu el, colegii cred că el era la aeroport în Amsterdam. Nu a fost întrebat de fetiță”, a spus Vasilescu.

„Atât eu personal, cât și colegii mei am făcut tot ce a fost posibil pentru a rezolva acest caz. Am făcut tot ce am putut că să găsim fetița în viață(...). Cetățeanul olandez nu a fost dat în urmărire. Este o cauză penală pe rol, sub coordonarea procurorului. Va dispune măsurile necesare(...). Verificăm tot. Niciun aspect nu va rămâne neverificat. Vom lua toate măsurile ca făptașul să fie adus în fața justiției”, a completat el.