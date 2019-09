Șeful procurorilor din Caracal, încă o ispravă: A clasat un dosar pentru că fapta nu există, deși un bărbat a fost împușcat la vânătoare

Răzvan Dumitrescu și Mircea Badea au prezentat în emisiunea „Ediție Specială” un nou caz de clasare efectuat de Cătălin Zăvoianu, șeful procurorilor din Caracal.

Un avocat a fost împușcat la vânătoare, iar cazul a fost clasat pentru că fapta nu există.

„A fost o vânătoare organizată, s-a produs acel incident. Când am primit ordonanța de clasare am fost mai șocat decât când am fost împușcat. Are două rânduri. Procurorul Zăvoianu a soluționat contestația mea. Domnul Ciobanu a fost procurorul de caz. Toți procurorii funcționează la fel. Avea două rânduri. Dispune clasarea pentru că fapta nu există. Nu cred că a făcut cercertare. A cerut unor polițiști să facă în mod sumar o cercetare. Sunt într-un soi de legătură Era în decembrie acum doi ani, un participant la vânătoare la 3 metri, nesocotind distanța, deplansându-ne la două vânători, fără să aibă pușca descărcată, de la distanță de 3 metri a tras în mine. Probabil dacă ar fi nimerit mai bine, dacă era mai rău, ar fi dat o soluție de clasare ca în celelalte 40 de dosare de omor. Este ceva de neimaginat. Cred că acolo răul trebuie tăiat din rădăcină. S-a deschis un dosar, n-a ținut cont de nimic”, a povestit avocatul Veronel Rădulescu.

Avocatul Veronel Rădulescu a făcut plângere în urma ordonanței de clasare, dar procurorul-șef din Caracal, Cătălin Zăvoianu, a spus că e foarte bună, la fel și un judecător.