Selly cere o schimbare în sistemul de educaţie şi propune un proiect de lege: ''Nu mă dau bătut. Şcoala din România este sufocantă!''

''Noi facem research, încercăm să gândim tot felul de variante. Scopul meu nu este să acaparez atenţia, sau să ies în faţă, dar nimeni altcineva nu o face, din păcate. O să fac tot posibilul să duc această misiune, dar nu va fi un drum uşor.

Eu nu o să mă dau bătut. Am spus că este un scop pentru mine, pe lângă scopurile mele personale. Chiar şi dacă legea aceea trece de dezbaterea din Parlament, vor fi N alte ostacole, cum a fost de exemplu, legea cu reducerea numărului de ore. A trecut, a fost promulgată, doamna ministru a spus că va pune în dezbatere planurile-cadru în primăvara anului 2020. Nu a mai pus absolut nimic în dezbatere. În continuare, elevii petrec un număr uriaş de ore la şcoală. Şcoala din România este sufocantă. Dar o să o fac, promit!

Andrei Șelaru a vorbit şi despre al doilea refuz venit din partea ministrului Educației de a participa la o dezbatere directă cu el.

După ce dumneai a acceptat, nu am făcut nicio declarație urâtă la adresa domniei sale. Nu am încercat să deturnez dezbaterea în niciun mod. Eu doar m-am documentat, am studiat, am căutat pe internet și dezbaterea nu a mai avut loc. Am rămas cu toate ideile astea în cap. O să le pun în legea aia de care spui. Ar trebui totuși să începem cu respectarea legii care este. Eu o să propun niște amendamente acolo (...) Bugetul pentru 2021 se discută, octombrie-noiembrie, lunile astea.

Este foarte important ce se va întâmpla în aceste luni. Acum se discută bugetul pentru educaţie la anul. Ar fi foarte bine să includă în acest buget învăţământul remediat pentru copiii care au rămas în urmă, ştim că sunt foarte mulţi. Ar fi foarte tare să se facă un proiect pentru acest e-learning, pentru că nu poţi să ceri bani de la Uniunea Europeană, dacă tu nu ai proiect'', a spus Selly, în exclusivitate la Antena 3.