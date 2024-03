Prima reacție a lui Selly după ce a rămas fără permis: "E bine că rămân pieton patru luni"

Selly a avut prima reacția după ce polițiștii l-au lăsat fără permis de conducere pentru patru luni. Acesta a fost prins că a circulat cu o viteză de peste 200 km/ h pe autostrada A1.

Sursa foto: Facebook | Selly

Selly a fost prins de polițiști, astăzi, că a circulat cu 236 km/h, pe Autostrada 1 București-Pitești. Acesta a rămas fără permis timp de 120 de zile și s-a ales cu o amendă de 3.330 de lei.

El a oferit și o primă reacție după incident.

"Vreau să confirm informația apărută în Mediafax, azi am făcut o greșeală, eram pe A1 în drum spre Budapesta și pe o bucată mică de autostradă am mers cu peste 200 km/h și am fost luat cu aparatul radar.

A fost un moment de inconștiență pe care îl regret! Am învățat ceva din această situație și nu voi mai merge pe viitor cu o asemenea viteză. Indiferent cât mă grăbeam la filmare, trebuia să realizez că viața mea e mai presus de orice.

Cumva e bine că rămân pieton patru luni, că mă învăț minte să nu mai fac așa ceva pe viitor", a scris Selly pe Insta Story.