Senatul Științific al Copiilor în ”Grădina Valorilor Românești”. Dezvoltarea inteligenței și a creativității prin artă și știință, într-un spațiu destinat promovării valorilor autentice românești

În acest week-end s-a lansat oficial ediția din acest an a programului cultural-educațional ”Grădina Valorilor Românești”. Timp de două luni, în perioada 1 iulie -1 septembrie, Senatul Științific al Copiilor va desfășura, în Parcul Lumea Copiilor, o serie de activități recreativ-educative GRATUITE de artă, știință și educație prin joacă, adresate copiilor și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani.



Și în această vară, pentru al zecela an consecutiv, Grădina Valorilor Românești din Parcul Lumea Copiilor este locul ideal pentru o vacanță altfel, unde copiii și tinerii îmbină jocul cu educația și dezvoltarea personală prin mijloace creative. Senatul Științific al Copiilor vine cu cea mai mare provocare: dezvoltarea inteligenței și a creativității prin artă și știință, într-un spațiu destinat promovării valorilor autentice românești.



Opera Comică pentru Copii, Centrul de Carte Fischer International, Biblioteca Metropolitană București, Asociația Impact Art, Clubul de Gaming GV Player vs Player, PlaYouth România sunt doar câțiva dintre partenerii care s-au alăturat acestei ediții aniversare a programului cultural-educațional ”Grădina Valorilor Românești”.



Împărtășind aceleași valori și dorința de a se împlica în educația și dezvoltarea copiilor, la eveniment a fost prezentă și inițiatoarea proiectului feminist ”Wake up”, Ramona Bruynsseels, prima femeie înscrisă în cursa pentru Palatul Cotroceni. Ea a venit însoțită de cele două fete ale sale, care au vrut să vadă spectacolul Operei Comice pentru Copii, atrase fiind de povestea lui Nino, vedeta spectacolului, care, după ce a călătorit prin toată Europa, a ajuns pe meleagurile noastre și vrea să le împărtășească celor mici cele mai interesante lucruri pe care le-a descoperit! Pornind o călătorie plină de dor, de la rădăcinile muzicii populare până la muzica lui George Enescu!



Amenajat în anul 2010 sub forma unui complex statuar format din 76 de busturi ale ”românilor esențiali”, acest colț de natură găzduiește, an de an, pe toată perioada verii, activități culturale și alternative de petrecere a timpului liber precum: ateliere de artă, creație și știință, ateliere de educație, dezvoltare și formare prin joc, ateliere de ecologie și activități cercetășești, experiențe de realitate virtuală educativă, antrenamente de matematică inovativă și lectură distractivă, dar și spectacole de teatru, concursuri și momente distractive inedite.



Ca în fiecare an, elevii participanți la cursurile organizate în cadrul Clubului de Excelență al Fundației Dan Voiculescu au fost premiați în Grădina Valorilor Românești. Cel care le-a oferit premiile a fost Radu Ciocănea, cel mai tânăr bursier al Fundației Dan Voiculescu.



Pe lângă aceștia au fost premiați și câștigătorii Campaniei-Concurs ”Citește, postează și câștigă”, un program al Fundației Dan Voiculescu penru Dezvoltarea României, desfășurat în parteneriat cu Centrul de Carte Fischer International, Editura Litera și Biblioteca Metropolitană București.



Pe aleile dedicate scriitorilor, muzicienilor, politicienilor și oamenilor de știință, iubitorii de lectură se pot bucura de cărțile bibliotecii amenajate cu sprijinul Centrului de Carte Fischer International și Editurii Litera.