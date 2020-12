Sezonul de iarnă. Ce fac românii anul acesta de Revelion - Vacanțe de mii de euro

Sezonul de iarnă. În ciuda pandemiei de Covid, mulţi români se pregătesc să plece în ţările calde de Revelion. Care sunt destinaţiile exotice alese anul acesta, vedem mai jos.

Sezonul de iarnă. Maldive, Zanzibar, Dubai, Egipt sau Turcia sunt printre destinaţiile externe in care romanii au ales sa-si petreaca vacanta de Revelion din acest an. Asta arata datele celui mai mare turoperator roman. Acesta sustine ca cererea pentru vacanţa dintre ani în Maldive, de ex, a fost peste aşteptări. Nu mai puţin de 3 curse Charter îi vor duce pe români în destinatia insorită. Cereri mari pentru vacanţa de revelion s-au înregistrat şi pentru Zanzibar, Cancun, Egipt, Dubai sau Turcia.

Sezonul de iarnă. Haideti sa vedem si preturile pentru vacanta de Revelion în aceste destinatii exotice.

1.Maldive

2.Zanzibar

3.Dubai

4.Egipt

5.Turcia

Sezonul de iarnă. Cât îi costă pe români Revelionul în țările exotice

MALDIVE 2.000 euro/persoană

Pachetul include:

*bilete avion dus/întors

*7 nopți/cazare

*asigurare medicală

*asigurare Storno

* taxe aeroport



ZANZIBAR 1.900 euro/persoană

Pachetul include:

*bilete avion dus/întors

*5 nopți/cazare

* masa

*taxe aeroport

*asigurările medicale

*transfer aeroport-hotel-aeroport

*asistență turistică



SHARM EL SHEIKH 500 euro/ persoană

Pachetul include:

*bilete avion dus/întors

*7 nopți/cazare

* masa

*taxe aeroport

*asigurările medicale

*transfer aeroport-hotel-aeroport

*asistență turistică