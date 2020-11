Cum ne pot îmbolnăvi animalele noastre de companie

Parazitologul Corina Crețu a vorbit la ''Sfat de sănătate'' cu Andreea Cigolea despre cum se putem îmbolnăvi de la un animal neparazitat, însă medicul atrage atenţia că ne putem infecta şi accidental.

''Se pot lua unele boli de la animalele de companie sau te poţi infecta în mod accidental, sursa fiind un animal, câine sau pisică. Trebuie să fim foarte atenţi pe unde ne plimbăm, pe unde punem mâinile. Te poţi infecta fără să fie câinele tău de vină. Câinele parazitat împreună cu fecale lasă ouă pe sol, pe care aerul, vântul le împrăştie şi tu zici că mănânci din grădină o zmeură, o căpşunică, o fructă şi te poţi infecta. Deci nu trebuie neapărat să doarmă câinele în pat cu tine ca să te infectezi. Infecţiile se fac accidental.

De multe ori, pacienţii mei care au avut şi animale de companie şi au verificat animalele, au fost sănătoase. Sau, s-a întâmplat că au luat un animăluţ pentru copii de puţină vreme, li s-a spus că este vaccinat, că este deparazitat la zi şi după ce l-au adus acasă, au văzut că animăluţul elimină viermi, paraziţi. Şi atunci, sigur că intri în alertă.

Ce este chistul hidatic şi cum îl descoperim

În primul rând, mă gândesc la chistul hidactic. Parazitul este sub forma larvară, sub forma unei vezicule care în majoritatea cazurilor se localizează în ficat şi creştea acea veziculă cu aproximativ 1-2 cm pe an.

În afară de ficat, mai poate fi afectat plămânul, sau dacă un chist hidactic se rupe în mod accidental, că a fost la fotbal, cu bicicleta, că nici nu a știut că are un chist hidactic și acesta s-a spart, atunci însămânțează și face hidatidoza secundară cu multe chisturi în diverse organe. Am avut copii și cu hidatidoză cerebrală și oculară și în pancreas și în mușchi, în toate organele interne, în plină, rinichi, peritoneu.

Crescând cu aproximativ 1-2 cm pe an până când pacientul să devină simptomatic, sunt necesari câțiva ani de zile. 50% din cazuri se descoperă întâmplător, la o radiografie sau ecografie și se identifică chistul. În celelalte 50% din cazuri, din păcate, se descoperă în momentul în care apar complicațiile.

Ce complicaţii pot apărea din cauza chistului hidatic

Se sparge chistul, apare durerea, se blochează căile biliare cu materialul din chist, apare urticaria, alergia care poate să meargă până la șocul anafliactic și pune în pericole viața pacientului (...)

Dacă am identificat un pacient cu chist hidatic într-un organ trebuie să îi facem un bilanţ de sus până jos. În primul rând se operează chistul pulmonar şi după aceea celelalte dacă sunt mai mici merg doar cu tratamentul antiparazitar, dacă sunt mari le inactivăm cu tratamentul antiparazitar, se intervine, fie mimim invaziv, prin evacuarea conţinutului chistului, fie prin metodele clasice de chirurgie. Putem vorbi de prevenţie a animalelor de companie. Evitarea contactului cu câinii fără stăpân, deparazitarea trebuie făcută sistematic.'', a explicat conf. dr. Carmen Crețu, medic primar Parazitologie Medicală.