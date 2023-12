Ultimele clipe din viața Sharei au fost filmate! Eleva de 16 ani s-a prăbușit în camera iubitului ei, din Neamț

Avem imaginile care ar putea răsturna ancheta morții elevei olimpice din București după ce s-a întâlnit cu un tânăr pe care îl cunoscuse pe internet, la el acasă, în Neamț. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional.

La dosarul cauzei au ajuns momentele-cheie care arată cum s-au petrecut ultimele clipe din viața fetei. Mai mult, au fost obținute imagini care îl arată pe tânărul cercetat de anchetatori când ascunde ceva ce par a fi droguri.

În imagini se poate vedea momentul când Shara urcă scările către camera în care avea să-și găsească sfârșitul. Venise la tânărul pe care îl cunoscuse pe internet cu bagajul la ea.

Relaxați, intră in încăpere.

Ușa camerei rămâne închisă. Vreme de câteva ore, Shara și Mateo nu ies din încăpere. Aproape de ora 1:30, un zgomot, asemănător unei căzături, se aude din cameră.

Acesta este si momentul in care tânărul iese agitat pe ușă si merge la parterul casei să-și alerteze părintii.

Mateo: Nu ştiu ce are.

Părinți: A băut ceva?

Mateo: Nu!

Între timp, mama tânărului sună la 112. Însa înainte de a i se răspunde la numărul de urgențe, se consultă cu ce trebuie să spună.

Părinți: Câţi ani are?

Mateo: 17!

Părinți: Sun la 112. Ați făcut s**, da?

Mateo: Eu nici n-am început, cum ar veni.

Părinți: Bună seara. A leșinat și nu răspunde!

În așteptarea echipajului de pe ambulanță, Mateo pare să încerce să ascundă lucruri care l-ar putea compromite. Imaginile ajunse la dosarul cauzei îl arată cum introduce in buzunar ceva. Este posibil să fie vorba despre droguri.

Părinți: E leșinată, Doamne iartă-mă, nu știu care-i treaba.

Părinți: De ce e venită ea la Piatra?

Mateo: Clubul de debate.

Părinți: Ce-i ăla?

Mateo: Un club în care se vorbește despre subiecte, un concurs oarecum.

Părinți: De unde o cunoști?

Mateo: De pe internet, am vorbit cam mult timp, din carantină vorbesc cu ea.

Peste câteva minute, pe ușa casei apar medicii de pe ambulanță și polițiștii.

Medici: A făcut avort, aşa e?

Mateo: Nu, nu. Nu ştiu.

Medici: De unde e sângerarea asta așa? Spuneți.

Mateo: Nu știu. De la ea. Nu știu să vă explic.

Medici: De la ea cum? Ați făcut s**?

Mateo: Am început oarecum. Și, după am zis că mai bine nu. Am mers să o ridic, am văzut că nu spune nimic.

Întrebarea medicului nu era întâmplatoare. Shara zăcea într-o baltă de sânge. Tânărul le explică și polițiștilor despre felul in care a ajuns eleva olimpica la el in casă.

Mateo: Eu am fost în gară după ea și a venit ea la mașină la mine.

Cercetările continuă în acest caz, Mateo fiind acuzat de trafic de droguri şi deținere în vederea consumului. Părinții victimei sunt revoltați pentru că acesta nu a fost acuzat de omor, fiind convinși că el ar fi vinovat direct de moartea Sharei.