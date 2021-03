Fratele victimei de la Onești, acuzații grave: După ce am aflat că ar fi fost împușcat, mi-au spus că are COVID și l-au sigilat

Fratele lui Silviu, electricianul de 36 de ani, susține că acesta ar fi fost, de fapt, împușcat, dar nu poate dovedi acest lucru.

Și Ministrul de Interne, Lucian Bode, lansează o serie de afirmaţii care ar putea face lumină în cazul victimei. Ministrul admite că ştie faptul că bărbatul a fost împuscat.

Jurnalist: Se văd șase urme de gloanțe de cauciuc!

Lucian Bode: Raportul final va prezenta în detaliu inclusiv ceea ce dumneavoastră ați întrebat, și anume cum s-a intervenit, cum s-a folosti muniția letală, cum s-a folosit muniția neletală, câte focuri au fost trase, toate aceste detalii vor fi trecute în raportul final. Știu, în acest moment, cum s-a folosit muniția și în ce condiții au ajuns acele gloanțe neletale în corpul victimei”, a declarat Ministrul de Interne.

Controversele se amplifică, ținând cont de faptul că familia lui Silviu a fost anunțată că testul acestuia la coronavirus a ieșit pozitiv, iar trupul neînsuflețit a fost sigilat. Asta în timp ce victima avusese coronavirus în urmă cu ceva timp, însă ieșise din perioada de izolare.

”Erau urme ca de la un pistol cu gloanțe de cauciuc. Imediat după ce am aflat că Silviu ar fi putut fi împușcat, la o jumătate de oră, am primit telefon de la servicii funerare, care mi-au spus că are COVID și că l-au sigilat”, spune fratele victimei.

Bărbatul face însă mărurii cutremurătoare.

”Acum 10 ani, sau 11 ani, să fi fost un caz similar, în care colegul a fost sechestrat de nevasta agresorului și de fiica dumnealui, în același apartament, cu aceeași situație. Probabil încerca să îl sechestreze, și după să îl cheme și pe bărbat. Colegul a reușit să scape și imediat când a scăpat s-a dus direct la poliție, în Onești. Din câte am înțeles a depus și plângere scrisă la poliție, și răspunsul plângerii a fost că ”nu avem ce să îi facem”, a mai spus Paul Iștoan.

Un alt coleg al victimelor a povestit că soția agresorului a ținut tot timpul legătura cu acesta.

”Soția lui a fost acolo permanent, de la 4 și ceva, și informa ce se întâmplă jos. Dacă era un lunetist jos, de exemplu, era ușor. Doamna se plimba printre politiști. Zicea: ”nu-i omorî, mai lasă-i, poate primim banii în cont!”

Între timp, au avut loc percheziţii în apartamentul unde s-au produs crimele, dar şi în cel de deasupra, unde se afla soţia bărbatului. Locuinţa aparţine unor vecini care i-ar fi anunţat pe soţii Moroşan de prezenţa muncitorilor în apartament. Anchetatorii au bănuieli că inclusiv vecinii care i-ar fi anunţat ar fi şi ei implicaţi în operaţiunea de sechestrare a muncitorilor.

Profesorul universitar doctor academician Vladimir Beliş a analizat în exclusivitate pentru Antena 3, într-un interviu acordat lui Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii Sinteza Zilei, rănile celor doi muncitori şi a prezentat dovada că aceştia au fost torturaţi.

"După parerea mea, este greu de presupus că sunt făcute cu arme de foc. Cel puţin dintr-un motiv, o armă de foc nu poate face orificii atât de grupate.

Eu nu aş merge pe ideea unor leziuni cu armă de foc. Pe de altă parte, medicul legist a învăţat să descrie dacă sunt orificii produse prin arme de foc si să facă discriminarea între orificii de intarare şi orificii de ieşire. Dacă ar fi fost armă cu gloanţe de bilă de cauciuc ele trebuiau să fie găsite.

Dacă e vorba de arme de foc cu glonţ, acela depinde de direcţie, dar cel puţin unul trebuia să afecteze coloana vertebrală. Este un ţesut compact care împiedică ieşirea glonţului din corp. Prezenţa unor gloanţe de război este, după părerea mea, exclusă", a spus pentru Antena 3 prof. dr. Vladimir Beliş.

Aspectul leziunilor sunt de arsură de gradul 1

Criminalul i-ar fi ars cu ţigara pe muncitori. Întâi i-a torturat apoi i-a ucis.

"O brută, pentru care un om nu are nicio valoare. Cum să te gândeşti să recuperezi nişte bani torturând nişte oameni nevinovaţi. O brută sinitră, un criminal, am înţeles cu antecedente penale", a mai spus profesorul universitar doctor academician Vladimir Beliş.

