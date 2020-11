Ultimele imagini cu Simona, tânăra din București dispărută în mod misterios

Între timp, ancheta din teren de la Giurgiu bate pasul pe loc, pentru că nu se fac progrese. Un al doilea procuror a fost numit în acest dosar. Mai mult decât atât, deși bunicul Simonei a sesizat dispariție fetei încă de luni, abia astăzi polițiștii s-au urnit și au cerut imagini de pe camerele de supraveghere de la intrarea în bloc. Anchetatorii nu au încă un cerc de suspecți.

Simona Ghinea are 22 de ani și a fost dată dispărută de bunicul ei, singura rudă pe care o are, după ce acesta a văzut imaginile cu fata arsă din Giurgiu. Polițiștii Secției 9 din București au aflat până acum că Simona ar fi fost văzută ultima oară de prieteni în noaptea de vineri spre sâmbătă (30 - 31 octombrie).

Iubitul Simonei ar fi schimbat-o în rău pe fată

Iubitul Simonei, cu care fata s-ar fi mutat în urmă cu o lună, ar fi întrebat-o pe o prietenă a tinerei dacă a văzut-o pe Simona, spunându-i că aceasta a dispărut. La rândul său, bunicul Simonei a povestit că noul iubit al nepoatei sale ar fi avut o influență negativă asupra tinerei, care era mereu agitată și slăbise mult în ultimele luni.

"N-am mai văzut-o de sâmbătă. N-a mai venit acasă și m-am speriat. Am sunat-o pe mobil dar nu răspunde"

Simona nu s-a mai întors acasă de la sfârșitul săptămânii trecute. Bunicul acesteia este în stare de șoc și spune că față i-a cerut 20 de lei, iar după ce a plecat din apartamentul lor din zona Obor nu s-a mai întors. Bătrânul se gândește la ce e mai rău.

”Am reclamat că a dispărut și să o găsească. Mi-e frică să nu o folosească”

Vecinii spun că de multe ori față venea acasă însoțită de un bărbat, iar scandalurile erau dese:

"Câteodată o mai auzeam că țipă, că se certă cu respectivul cu care era. Am înțeles că pe respectivul l-a luat poliția.", a povestit reporterului Antena3 o vecină din blocul Simonei.

O prietenă a Simonei a lansat un apel pe Facebook pentru a ajuta la găsirea tinerei. “Ultima dată am vorbit cu Simona pe 19 octombrie, când îmi povestea foarte veselă că s-a mutat cu noul ei iubit.

Am postat în seara asta pe un grup de pe o rețea de socializare că prietena mea a dispărut sâmbătă dimineața, în jurul orei 05.00 pentru că niciun prieten nu mai știe nimic de ea de trei zile. Nu se mai poate lua legătura cu ea, nimeni nu știe unde este, nici iubitul ei, nici bunicul ei, singura parte din familie pe care o mai are.

Simona este înaltă, 1,70 m, e slabă, aproximativ 40 de kilograme, părul lung, ochii căprui, tenul măsliniu. Abia astăzi am aflat și eu de la o prietenă care a share-uit ceva pe Facebook. Atunci m-am alarmat. Suntem prietene de câțiva ani și am încercat să iau legătura cu cât mai multe persoane, să pot să mă informez și să fac ceva.

În momentul în care am văzut știrea de la Giurgiu m-am alarmat. Am văzut în comentarii pe cineva care vorbea despre acest caz și toată lumea spunea că totul corespunde cu ce a declarat Poliția și m-am speriat foarte rău. Bineînțeles că am zis că nu e ea, nu trebuie să fie ea și nu poate să fie ea. Refuz să cred”, spune Ana, prietena fetei dispărute.

Ultimele imagini cu Simona Ghinea. Cum era îmbrăcată tânăra în ziua în care a dispărut

Antena 3 a difuzat, miercuri, ultimele imagini cu Simona părăsind locuința bunicului său. Este vorba despre imagini obținute în exclusivitate de reporterul Antena 3 Vlad Ungar înaintea polițiștilor.