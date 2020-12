Simona Elena Șujan, îngerul păzitor al oamenilor nevoiași

Simona Elena Şuhan este o botoşăneancă de 36 de ani, iar de aproape 16 ani lucrează la Poliţia de Frontieră. De cele mai multe ori, misiunile sunt istovitoare, dar se consolează cu gândul că la finalul zilei o aşteaptă acasă familia. Şi, pentru că ştie că sunt oameni care nu au parte de alinare în viaţă, a decis să se implice şi să fie ea îngerul păzitor pentru copiii şi bătrâni.

A fost o bucurie imensă pentru Simona Elena Șuhan să afle că lumea crede încă în uniforma poliţiei de frontieră şi în ceea ce face ea. Efectiv, a creat un fenomen în ţară şi peste hotare şi toată lumea a încercat să-şi ajute aproapele şi au început să doneze. Au sosit oameni din Bucureşti, Cluj, Suceava, Baia Mare, Italia, Belgia, Elveţia, oameni care au vrut să ajungă personal la Dorohoi, să ajute şi să o cunoască personal. Încurajată să nu renunţe – a realizat ce poate dacă face public aceste cazuri şi astfel a continuat acţiunile umanitare. Asa a reuşit într-un timp record să aducă împreună oamenii şi să construiască, împreună cu aceştia, o locuinţă nouă pentru o familie greu încercată de viaţă.

”Povestea este urmatoarea, anul acesta de pasti impreuna cu alti oameni am facut o campanie de ajut umanitara cu pachetele si dulciuri… l-am descopert pe tatal copiilor, casa cadea acoperisul pe ei am renovat o cu oameni, am schimbat usille… am facut o provizoriu si am incercat sa le cosntruim o casa de la 0… reusesc sa mobilizez oamenii sa ajunga la fata locului… cea micuta era micuta de tot cand am descoperit o… 8 luni avea…” a povestit Simona.

”Aparitia doamnei Simona a fost ca un inger pazitor, ceva care sa ne ajute in tot ceea ce ne dorim sa ne realizeze un vis pe care l-am gandit si nu s-a adeverit niciodata” a spus una dintre fetele ajutate de Simona.

Împreună cu primari, asistenţi comunitari, voluntari şi colaboratori, Simona a trecut pragul a peste zeci de familii asistate social şi cu nevoi speciale cărora le-a împărţit daruri, alimente si tot ce a fost necesar. În plus, pe mulţi i-a ajutat să-şi găsească locuri de muncă pentru a se putea întreţine singuri şi pentru a nu mai depinde de ajutorul nimănui.

”Simona… Simona este un om simplu, cum imi place mie sa ma descriu, îi place să ajute din toata inima pe cei necăjiţi. Am început de la 16 ani ca voluntar in Crucea Roşie, am continuat mai tz cand m am angajat la Poliţia de Frontieră in 2006, am făcut atunci o actiune de mare amploare cu scoala, am pus mana de la mana toti, am fost la azile de bătrâni, pe la satele din zona de frontiera, am donat oua cozonaci, tot ce a fost necesar” a adăugat Simona.

Poliţista de frontieră a schimbat multe destine până acum şi nu vrea să se oprească aici. În urma acestor acțiuni umanitare, activitatea Simonei a ajuns să fie apreciată inclusiv de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, care la sfârșitul lunii martie i-a acordat o diplomă de recunoaștere.

”Am descoperit la darabani, ma impres ft mult o asoc de autism, luiza maria, la fel tot cu colegii, prin donare de sange mamici bunici, am ajutat si a iesit un articol de presa frumos… Am continuat fara sa fac public, cum spun multi in liniste cu mamici prieteni… cu ce gaseam noi la indemana. Mi a placut mereu sa ajut, m am intors acasa in 2015 am considerat ca cel mai bine e sa ti cresti copilul pe plaiurile natale. Am considerat ca e timpul să ma intorc acasa. Mi-am dat seama ca prin actiunile mele atrag alti oameni care vor sa ajute din putinul lor, nu neaparat cei bogati sau ft instariti, oameni simpli au sarit sa ajute din putinul lor. De multe ori refuzam ajutorul domnule ai nevoie de ele, ii stiam Ii stiu pe ft multi, nu ca mergem, modul direct in care am facut aceste donatii, cer ajutorul si oamneii merg la fata locului…” a povestit Simona la Antena 3.

Simona Elena Şuhan s-a dovedit a fi un model de urmat pentru oamenii din jurul său. Foarte mulţi oameni au început să doneze familiilor de nevoiaşi de care află după ce ea le scrie povestea pe reţelele de socializare.