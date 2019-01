Sinteza zilei. Adjuncta lui Kovesi, dezvăluiri șocante. Ce făcea șefa DNA cu un ofițer SPP

sursa foto: luju.ro

Pentru că știa mult prea multe, pentru că era apreciată la nivel internațional sau doar pentru că nu îi era pe plac Laurei Codruța Kovesi, fosta șefă a Directiei Relații Internaționale din cadrul Parchetului General, procuroarea Angela Nicolae, a plătit cu 770 de zile de privare de libertate pentru curajul de a rămâne demnă și de a nu pactiza cu sistemul.

După spectacolul cătușelor și dupa anii de umilințe la care a fost supusă împreună cu fiul său, Angela Nicolae a rămas și fără pensia de serviciu la care avea dreptul.

Angela Nicolae a rupt tăcerea și a dezvăluit, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Lumea Justitiei, mai multe detalii neștiute despre Laura Codruța Kovesi.

Unul dintre episoadele relatate de Angela Nicolae se referă la o presupusă relație pe care Laura Codruța Kovesi ar fi avut-o cu un ofițer SPP.

"Am plecat intr-o deplasare oficiala in Africa de Sud, unde era insotita de acest SPP-ist, pe care ea il prefera. La un moment dat, dupa ce s-au facut toate formalitatile la hotelul unde eram cazati, trebuia sa merg in camera ei si sa ii duc documentele care urmau sa faca obiectul unui comunicat de presa.

Ducandu-ma in camera ei, mai devreme decat ar fi trebuit, usa era deschisa si i-am surprins intr-o postura destul de delicata. Am spus ca tineretea isi spunea cuvantul. Intalnirile pe care le-a avut cu aceasta persoana, cu acest SPP-ist, sunt cunoscute foarte bine de confidenta ei, Dana Titian, care i-a fost si consilier", a povestit Angela Nicolae.