Informații halucinante au ieșit la iveală, în ultima vreme, despre modul în care DNA a instrumentat în tot acești ani marile dosare.

Una dintre aceste dezvăluiri o vizează pe Laura Codruţa Kovesi, care a dispus arestarea fratelui procurorului DNA Marius Vartic, cel care instrumenta dosarul lui Toni Greblă, pentru a-l forța să ia măsuri extreme.

Şefa DNA voia ca Toni Grebla sa ajungă după gratii. Drept urmare fratele procurorului Vartic a fost condamnat la an şi şase luni de închisoare cu suspendare cu un termen de supraveghere de doi ani.

Mai mult, Marius Vartic s-a numărat şi printre cei 100 de procurori care au protestat public, în aprilie 2013, după ce Traian Băsescu și Victor Ponta au facut un pact de coabitare privind numirea Laurei Kovesi la conducerea parchetului anticoruptie.

Fostul șef antifraudă Suceava, Ionuț Vartic, a confirmat, luni, dezvăluirile care îi vizează pe fratele său Marius Vartic și pe procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.

„În primul rând, țin să precizez că nu cunosc aspecte legate de bucătăria internă a DNA, nu am discutat nici înainte și nici după cu fratele meu probleme legate de serviciul fiecăruia, că am fost surprins când am citit articolul Sorinei Matei, nu pentru că nu aș fi știut că totul este o făcătură, ci pentru ca nu am știut din ce direcție vine.

Ceea ce însă știu și pot să confirm este că întreaga poveste a fost ciudată de la început, de la ziua percheziției când a venit ditamai procurorul cu mascații la ușă cu un mandat în care apăreau toate infracțiunile din Codul penal (în afară de crimă și viol) din care nu a rămas mare lucru, dar suficient cât să fiu ridicat și dus la București.

Cei drept, oamenii aceia mai mult au vorbit la telefon cu “cineva” decât au făcut percheziție.

În motivarea arestului la domiciliu primit la Tribunalul București se precizează clar că “nu există în acest moment probe, dar că pot apărea pe parcursul cercetării penale. Și da, am fost reținut în celulă cu oameni despre care am aflat acolo că erau în arest în cauze instrumentate de fratele meu.”, a spus Ionuț Vartic, pentru newsbucovina.ro.

Informația a fost prezentată, luni, de Mihai Gâdea, la "Sinteza zilei":