Sinteza Zilei. Instanțe constituite complet nelegal la ÎCCJ

După ce CCR a constatat că toate completurile de 5 au fost constituite nelegal la ÎCCJ, vine bomba. Luju.ro arată că și completurile de 3 au fost formate cu încălcarea legii.

În aceste cazuri, legea este cât se poate de clară: hotărârile pronunțate de un astfel de complet format nelegal sunt nule de drept.

Cu privire la notiunea de compunere a completului, Curtea Constitutionala, prin Decizia 685 din 7 noiembrie 2018, a stipulat ca: “Pentru ca organizarea puterii judecatoresti sa nu devina in sine aleatorie si pentru a nu permite aparitia unor elemente de arbitrariu, legiuitorul constituant a stabilit ca procedura de judecata se stabileste prin lege, iar cu privire speciala asupra Inaltei Curti de Casatie si Justitie a consacrat faptul ca atat compunerea sa, cat si regulile de functionare se stabilesc prin lege organica. Astfel, atunci cand legiuitorul constitutional se refera la compunerea instantei supreme – notiune autonoma folosita de Constitutie - nu are in vedere numarul total de judecatori al acesteia,ci organizarea si compunerea sectiilor, sectiilor unite, completurilor de judecata care realizeaza functia sa jurisdictionala...” scrie Luju.ro.

”Este abuz în serviciu. Sper ca doamna Tarcea să își petreacă bătrânețile la pușcărie” a comentat Mircea Badea.