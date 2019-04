Sinteza zilei. Iuliana Tudor, răspuns minunat pentru băiețelul ei când a întrebat-o cine este Dumnezeu

foto: captura Antena 3

Realizatoarea TV Iuliana Tudor a povestit, miercuri, la Sinteza zilei, ce i-a răspuns fiului ei, atunci în vârstă de doar 5 ani, când a întrebat-o cine este Dumnezeu.

"Copilul meu m-a întrebat 'de fapt, cine e Dumnezeu?' - se întâmpla cam pe la 5 ani. Și am ales să-i spun ceea ce cred și eu ca adult, numai că eu am descoperit asta mult mai târziu, experimentând viața.

Și i-am spus că Dumnezeu înseamnă iubire, pentru că nu am nevoie nici de un chip al Lui, nu am nevoie nici de o înfățișare anume, nu am nevoie de nicio reprezentare de niciun fel.

El este în inima meu, eu sunt iubire, tu ești iubire. Suntem fiecare un miracol în sine, pentru că avem acest dar: iubirea", a spus Iuliana Tudor.

