Sinteza zilei. Miracolul vindecării părintelui Ionuț Butoiu

Părintele Ionuț Butoiu a vorbit, marți, la "Sinteza zilei", despre minunea pe care a trăit-o.

În urmă cu câțiva ani a suferit un accident, în urma căruia, a rămas paralizat de la gât în jos. Medicii nu îi mai dădeau nicio șansă de supraviețiuire, însă părintele Butoiu și-a revenit complet în mod miraculos în timpul unei slujbe făcute special pentru el.

"Am ajuns la Constanța, la Costinești, am vrut să văd și eu marea. Acolo s-a întâmplat un accident, am căzut de pe o stâncă pe spate, am căzut cu capul în apă și mi-am fracturat coloana cervicală, adică pe înțelesul tuturor secțiune completă de coloană, urmată de moarte iminentă.

Nu s-a întâmplat așa. Nu a vrut Dumnezeu ca să mor și cred că dintr-un singur considerent - ca să se arata încă o dată puterea lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu, atunci când intervine Dumnezeu și vrea să ajute pe cineva.

Medicii au spus celor care se aflau în apropierea mea că șansele de supraviețuire sunt infime. Chiar zero. Atunci când intervine Dumnezeu se rupe orice barieră a medicinei, se rupe orice barieră logică în lumea aceasta", și-a început povestea părintele.

După operația suferită și după diagnosticul crunt al medicilor, părintele s-a luptat o perioadă cu deznădejdea și depresia. A realizat în ce situație dramatică se afla, că era paralizat de la gât în jos și a urmat o perioadă relativ lungă și extrem de complicată.

"După ce am ieșit din sala de operație prima victorie a fost aceea că nu mai aveam durerile foarte mari. Apoi am realizat că încă nu mișc nimic de la gât în jos și, mai grav, că nu simțeam nimic, decât durere foarte mare.

Pentru că sunt preot, nădejdea mea a fost pusă în Dumnezeu și știam că nu mă va lăsa să rămân așa. Dumnezeu avea un plan cu mine și planul s-a concretizat în următorii ani", a adăugat părintele.

Părintele a povestit cum s-a petrecut miracolul, cum a reușit să se ridice din scaunul cu rotile după ce i s-a făcut Sfântul Maslu.

"Dumnezeu ne-a lăsat o metodă de a ne vindeca și este o metodă unilaterală în toată lumea și anume credința. Însă, în Biserica Ortodoxă avem o taină care se numește taina Sfântului Maslu. Este o taină pentru vindecarea bolnavilor.

Eu fiind preot, având colegi preoți foarte mulți, prieteni, prima nădejde când am venit acasă după șase luni de la spital a fost aceea de a mi se face și mie Sfântul Maslu. Un preot apropiat de mine a organizat această taină a Sfântului Maslu, într-o biserică de aici din Prahova, a invitat pe câțiva preoți, iar ceilalți preoți solidari cu mine, probabil entuziasmați de situația mea și miloși au venit în număr foarte mare.

Au venit 50 de preoți într-o biserică micuță. Eu stăteam în cărucior în mijocul lor. Atunci cred că mișcam doar puțin mâna dreaptă, dar necontrolabil. S-a făcut această taină a Sfăntului Maslu cu șapte Sfinte Evanghelii, cu sfinte rugăciuni. Au urmat mirungerea când ceilalți colegi m-au miruns și apoi am mers la o agapă frățească.

Așa este ritualul la noi ca după ce facem taina Sfântului Maslu să continuăm rugăciunea gustând ceva împreună și discutând acolo. Am ajuns în această casă, eu m-am așezat în capul mesei și acolo s-a produs această minune. Eu spun că este o minune.

Unul dintre preoți a spus hai să zicem rugăciunea și în momentul în care s-au ridicat cu toții în picioare a zis părintele Ionuț să zică rugăciunea. Și în clipa aceea într-un mod minunat - nu-mi explic - m-am ridicat în picioare, m-am închinat și am zis rugăciunea de binecuvântare a mesei. A fost un moment cu un impact atât de mare încât nici eu nu am putut să vorbesc nimic, nici colegii mei și soțiile lor. Au rămas cu toții uimiți, au plâns. Au plâns și părinții mei și frații mei. Soția era în spatele căruciuorului", a spus părintele.