Sinteza zilei. Miracol înainte de Înviere. La 52 de ani, a devenit din nou mamă, după ce și-a pierdut fiul în Colectiv

Familie Bucă a trecut printr-o dramă de nedescris. Și-au pierdut unicul fiu, pe Andrei, în incendiul de la Club Colectiv.

Andrei Petru Bucă avea doar 29 de ani şi era arhitect de profesie. Pe lângă pasiunea pentru arhitectură, spaţiu şi design, iubea muzica rock. Când s-a dezlănţuit infernul din Colectiv erau foarte aproape de scenă și nu au avut nicio șansă să scape.

Părinții lui au crezut că și-au pierdut sensul vieții. Când și-au mai revenit puțin din durerea cumplită au început să meargă pe la mănăstiri ca să primească un răspuns de la Dumnezeu.

"Nu cred că eu după acel accident am mai fost eu. Cred că vreo șase luni de zile nu am știut ce se întâmplă cu mine și-am trăit așa într-o ceață. În momentul în care mi-am revenit cât de cât mi-am dat seama că ori mai avem un copil ori vom înceta să mai existăm.

Nu știu dacă rugăciunile noastre, că am făcut și turul mănăstirilor Moldovei ca în tinerețe și ne-am rugat. Nu sunt sigur că numai datorită rugăciunilor noastre. Întotdeauna noi spunem că vrem să credem, niciodată nu suntem sigur cât de bine și cât de mult credem, însă cred că în același timp, în afară de rugăciunea noastră, durerea din sufletul nostru atât de mare era că ajunsesem să-mi fie milă de soție, de durerea ei. Niciodată nu am avut așa o milă față de cineva ca în momentul în care o priveam", a explicat Dorin Bucă.

Bărbatul povestește că decizia de a mai avea încă un copil nici nu o discutau - era dincolo de cuvinte, o simțeau amândoi. Doar că mama în vârstă de 52 de ani avea nevoie de un tratament special, pe care l-au găsit în străinătate.

"Simțeam că trebuie să facem asta, să mai avem un copil. Și am reușit până la urmă să găsim tratamentul, l-am cumpărat din străinătate. Și cu o schemă medicală dată de o doamnă doctor după câteva luni deja endometrul crescuse.

Din momentul acela soția putea oricând să rămână însărcinată pentru că nu mai exista pericolul să piardă sarcina. După ce am știut că a rămas însărcinată am trimis analizele în China. Și de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil am primit răspuns că totul este în regulă și că este fetiță", a povestit Dorin Bucă.