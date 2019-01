Sinteza zilei. Poveste tulburătoare. Hăituită de procurori din răzbunare

foto: captura Antena 3

Victime ale procurorilor DNA nu au fost doar magistrații, ci și oameni obișnuiți.

Nela Secară, o femeie de afaceri din Oradea, care nu numai că a pierdut toată agoniseala de o viață, dar și-a pierdut și sănătatea în lupta cu sistemul, a povestit, joi, la "Sinteza zilei" calvarul prin care a trecut după ce a devenit ținta DNA.

"Nu aveam niciun dosar penal, aveam firmă din 2003, am participat la multe târguri internaționale cu firma, am fost în topurile celor mai mari firme din România și, la urmă am fost cea mai mare infractoare.

Mi-au făcut aceste dosare, mi le-au confecționat, pentru că nu poți să spui că tu ai cumpărat ceva și ai făcut evaziune când ai vândut mai departe. Eu am exportat acele poșete, aveam angajați care lucrau la mine. Cum să spui că eu am făcut evaziune?" a spus Nela Secară.

Femeia a povestit cum a fost târâtă în cătușe, în ciudat faptului că fusese eliberată.

"Am fost arestată pentru evaziune fiscală, după aceea am fost eliberată pe cauțiune (1,5 miliarde - nu se auzise până atunci de o cauțiune așa de mare). Deși aveam bani în firmă, eu creditasem societatea și aveam dreptul să îmi rambursez, soțului meu i-a fost frică să nu-l ia și pe el că ia banii firmei și i-a dat telefon că de azi pe mâine trebuia să depună banii. A sunat în Austria la cumnata mea și a luat un credit și a trimis banii.

Am fost eliberată pe cauțiune, după care s-a făcut acest denunț de doamna Bora. Mi s-a fabricat al doilea dosar de tâlhărie", povestește Nela Secară.