Sinteza zilei. Un cunoscut jurnalist român se zbate între viață și moarte. Apelul transmis de Mihai Gâdea

foto: captura Antena 3

Mihai Gâdea a mărturisit, miercuri, la "Sinteza zilei" că este impresionat de cazul jurnalistului Daniel Pitei, producător al mai multor emisiuni de succes de la TV ("Iartă-mă", "Burlacul", "Insula iubirii").

"Haideți să facem o minune! Puteți face acest lucru, nu am nicio îndoială. De foarte multe ori poate că nu avem nicio scuză în fața conștiinței noastre cănd nu am salvat o viață pe care am fi putut să o salvăm", a spus Mihai Gâdea.

Toate detaliile cazului sfâșietor al lui Daniel Pitei, omul pe care milioane de români îl priveau cu emoție purtând buchetul la emisiunea "Iartă-mă", au fost dezvăluite de Andreea Marin, la "Sinteza zilei".

Daniel Pitei a fost diagnosticat cu tumoră malignă a osului și măduvei osoase. După o banală durere de spate și picior, a ajuns la spital, crezând că de vină este o hernie de disc. După șase luni de investigații a primit vestea cumplită.

Îl puteți ajuta pe Daniel Pitei donând orice sumă de bani în următorul cont: RO95BTRLRONCRT0270509801 BANCA TRANSILVANIA, titular PITEI MIHAI DANIEL