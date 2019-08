Sinteza zilei. Victimele rețelelor de proxenetism rup tăcerea

foto: captura Antena 3

Mihai Gâdea a prezentat, marți, la "Sinteza zilei", mărturii-șoc ale părinților unor victime ale proxeneților, dar și un interviu incendiar cu una dintre fetele care a căzut în mâinile unor astfel de indivizi.

"Sincer, nu știu ce s-a întâmplat cu acea rețea de trafic, doar știu că am fost luată pe sus de la serviciu de către DIICOT Slatina, dar pur și simplu nu știam despre ce este vorba. Au luat-o și pe Mădălina, practic de acasă.

Nu a spus nimeni despre ce e vorba. Eu pur și simplu o căutam pe Mădălina. Era în clasa a XI-a sau a XII-a. La DIICOT Slatina am aflat că urma să fie luată de acest "Cocoș" și dusă în Grecia. Ea în clasă avea colege care au fost luate de acesta și duse la prostituție.

Atâta spunea că existau fete pe care le lau cu forța și le punea să se prostitueze pentru el", a povestit mama Mădălinei, una dintre victimele proxeneților, reporterului Roxana Ciucă.

La rândul său, Mihai Gâdea a realizat un interviu cu una dintre tinerele care a căzut victimă proxeneților. Era doar un copil când a intrat pe mâna acestora.

"Eram în clasa a X-a, aveam 16 ani și ceva. Aveam o colegă în clasă care îl cunoștea pe "Cocoș". În primă instanță nu am știut cu ce se ocupă. Ea l-a prezentat ca fiind prietenul ei.

L-am cunoscut într-o seară când a venit să o ia de la liceu. M-a dus și pe mine acasă, a aflat unde stau, și așa a ajuns să mă caute.

A filmat relația noastră intimă care s-a consumat și acesta a fost obiectul lui de șantaj. Am înțeles ulterior că avea o metodă prin care aborda fetele. Mi-a propus să mă dau drept soția lui ca să-și recupereze banii. Era o casă în Caracal.

Când am intrat acolo persoana respectivă a plecat și când am rămas cu el mi-a zis 'Bănuiesc că ți-ai dat seama de ce te-am adus aici". Și eu am zis că nu știu. Am întreținut relații sexuale cu el, ceva în genul unui viol. S-a întâmplat fără acordul meu. Mi-a spus că m-a filmat și că de-acum încolo să fac ce zice el, că altfel o să meargă cu filmarea la părinții mei", își amintește tânăra.

Fata spune că a aflat ulterior cu ce se ocupa individul și i-a spus că nu vrea să aibă de-a face cu el. Totuși, proxenetul nu a renunțat să o caute și să o preseze.