Cum a slăbit Oana Roman 20 de kilograme: Post intermitent de 16 ore. Vedeta a apelat la instanță după comentariile jignitoare din online

Oana Roman urmează o dietă intermitentă de aproape doi ani de zile și a trecut prin mai multe proceduri de remodelare.

„Este un proces pe care l-am început acum aproape doi ani, practic în noiembrie 2019. Am făcut trei lucruri principale: proceduri de remodelare cu niște aparate extrem de performante, țin dietă, tradusă în română post intermitent, este o dietă care presupune o pauză de 16 sau 18 ore între ultima masă din zi și prima masă de a doua zi. Eu țin postul intermitent cu 16 ore. Sunt zile în care ajung și la 20 fără să îmi dau seama. În cele 8 sau 6 ore în care poți să mănânci, ai voie să mănânci orice, dar nu oricât. Eu în aceste 16 ore beau cafea, apă și ceai, un ceai care mă ajută să nu-mi fie foame și să am energie și mi se potrivește foarte bine. Fac cure de 3 luni cu acest ceai și apoi pauză. Cam asta e.

(...) Singura problemă pe care o mai am din când în când este tranzitul intestinal. Riști să fii constipat o perioadă mai lungă, dar se rezolvă cu ceai, nu cu ceai laxativ, n-am luat niciodată laxative. Un ceai care îți reglează tranzitul în mod natural. În rest nu am avut probleme. Am dat vreo 20 de kilograme, dar am slăbit mult în centimetri datorită procedurilor pe care le-am făcut.”, a explicat Oana Roman pentru Antena 3.

Vedeta a mai povestit despre demersurile pe care le-a făcut pentru a combate comentariile jignitoare care îi sunt adresate pe rețelele de socializare.

”Valul de hate este în general din ce în ce mai mare în România. Valul ăsta de hate are niște explicații sociologice, vine din niște probleme pe care o majoritate a populației le are, legate de frustrări, de invidie, de lipsuri, de supărări, de ignoranță, lipsă de educație, lipsă de cultură. Atunci rețelele sociale au fost locul care a dat voie tuturor oamenilor să își spună părerea. (...) Există acest risc. Acolo este o tribună pentru oricine.

Eu lupt în zona asta foarte mult. Sper să reușim să creăm un precedent acum pentru că eu și încă alte persoane din zona de online am demarat niște procese pentru a amenda anumite derapaje din această zone și am câștigat niște ordonanțe președințiale împotriva unei persoane care nu mai are dreptul să vorbească și să jignească pentru că justiția a înțeles că există niște limite și sper să putem crea un precedent astfel încât oamenii să înțeleagă că dacă vor continua să facă derapaje grave în zona de online, există riscul să plătească pentru asta.

(...) Este o persoană cunoscută. Luni de zile, de dimineață până seara a făcut mii de postări și nimeni nu a comentat. Plătim mii de euro la avocați ca să ne facem dreptate. Este un proces colectiv care a început în decembrie. Există niște troli, niște persoane care nu simt ceea ce scriu acolo, dar fac asta din anumite considerente. Am în eles foarte clar că mai mult de jumătate din aceste mesaje nu vin de la persoane care gândesc lucrul ăsta, ci îl fac pentru a stârni anumite reacții.”

