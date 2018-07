Soarta șefului ANAF, decisă săptămâna viitoare

Ministrul Eugen Teodorovici spune că soarta lui Ionuț Mișa, șeful ANAF, va fi decisă după o discuție cu premierul Dăncilă, cel mai probabil săptămâna viitoare.

"O să discutăm săptămâna viitoare la nivelul Guvernului cu doamna prim-ministru. E normal să avem o discuție. Vom vedea exact de ce s-a ajuns în această situație și vom vedea care este modul de lucru pe mai departe. Am nevoie la Fisc de o abordare clare, de focusare pe ceea ce înseamnă în principal planul de colectare la ANAF. Eu încă am multe cerințe și exigențe. Sunt multe de schimbat pe această zonă. Ca om de minister nu-mi permit să nu fie respectat un plan la linie. De exemplu, dacă am o cerință de pe zona de Sănătate și trebuie să fac o rectificare, o sa ajung în situația să zic că nu pot să pun că planul pe TVA nu este la nivelul pe care mi l-am propus, sau în zona de accize. TVA-ul și accizele sunt cele două ținte ale ANAF-ului," a spus Eugen Teodorovici la Antena 3.