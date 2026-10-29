11 ani de la Colectiv. Cele mai șocante lucruri care s-au întâmplat pe 30 octombrie 2015 și în zilele de după incendiu

7 minute de citit Publicat la 23:08 29 Oct 2026 Modificat la 23:08 29 Oct 2026

Imagini de arhivă de după incendiul din Colectiv, 31 octombrie 2025. Sursa foto: Hepta

Pe 30 octombrie 2026 se împlinesc 11 ani de la incendiul din clubul Colectiv, una dintre cele mai dureroase tragedii din istoria recentă a României. În noaptea în care zeci de tineri au fost prinși în flăcări, țara a descoperit probleme grave legate de siguranța spațiilor publice, intervenția autorităților și capacitatea sistemului medical de a trata pacienții cu arsuri grave.

Bilanțul final al incendiului a ajuns la 64 de morți și peste 150 de răniți. În anii care au urmat, tragedia a declanșat proteste de stradă, a dus la demisia Guvernului condus de Victor Ponta și a scos la iveală noi scandaluri, inclusiv cel al dezinfectanților diluați din spitale.

La 11 ani de la Colectiv, amintirea victimelor readuce în atenție cele mai șocante momente din acea noapte și din zilele care au urmat.

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Cum a început incendiul din clubul Colectiv

În seara de 30 octombrie 2015, clubul Colectiv din București găzduia concertul trupei Goodbye to Gravity, care își lansa albumul „Mantras of War”. În interior se aflau sute de persoane venite să participe la eveniment.

În timpul concertului, au fost folosite efecte pirotehnice de interior. Scânteile au ajuns la materialul fonoabsorbant montat pe un stâlp, iar flăcările s-au extins rapid către tavan. În câteva momente, ceea ce trebuia să fie o seară de muzică s-a transformat într-un coșmar.

Una dintre cele mai grave probleme a fost configurația spațiului. Clubul avea o singură ieșire funcțională, iar evacuarea rapidă a tuturor celor aflați înăuntru a devenit aproape imposibilă. Oamenii s-au înghesuit spre ușă, în timp ce fumul dens și toxic se răspândea în încăpere.

Mai mulți supraviețuitori și martori au povestit ulterior despre haosul din interior, despre persoanele care încercau să-i scoată pe ceilalți afară și despre momentele în care fiecare secundă putea face diferența dintre viață și moarte.

Zeci de oameni au murit în prima noapte, iar bilanțul a crescut în săptămânile următoare

Primele echipaje de intervenție au ajuns la fața locului după apelurile la 112. Pompierii, paramedicii și ambulanțele au fost mobilizați pentru a evacua victimele și a le transporta la spitalele din Capitală.

În noaptea tragediei, 27 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 160 de răniți au fost transportați la unități medicale. Mulți dintre aceștia aveau arsuri extinse, leziuni ale căilor respiratorii și intoxicații provocate de inhalarea fumului.

Însă coșmarul nu s-a încheiat odată cu stingerea incendiului. În zilele și săptămânile care au urmat, numărul victimelor a continuat să crească. Pacienții au trecut prin intervenții chirurgicale dificile, tratamente îndelungate și complicații medicale severe.

În final, bilanțul a ajuns la 64 de morți. În spatele cifrelor au rămas familii distruse, prieteni care și-au pierdut apropiații și supraviețuitori care au continuat să se confrunte cu efectele fizice și psihologice ale tragediei.

Răniții, transferurile în străinătate și criza din spitale

Una dintre cele mai dureroase întrebări apărute după incendiul din Colectiv a fost dacă sistemul medical românesc putea să le ofere răniților îngrijirea de care aveau nevoie.

Pacienții cu arsuri grave necesită tratamente complexe, personal specializat, condiții stricte de prevenire a infecțiilor și acces la infrastructură medicală adecvată. În cazul unor răniți de la Colectiv, aceste nevoi au depășit capacitățile disponibile în spitalele din România.

O parte dintre victime au fost transferate în unități medicale din străinătate, inclusiv în Austria, Belgia, Olanda, Germania, Marea Britanie, Norvegia, Israel și Elveția.

Ulterior, au apărut relatări și acuzații privind întârzierile în transferuri, condițiile de îngrijire și infecțiile dobândite în spitale. Pentru familiile victimelor, fiecare informație despre starea celor dragi a însemnat o nouă perioadă de incertitudine.

Tragedia a adus astfel în prim-plan nu doar problema prevenirii incendiilor, ci și lipsurile sistemului sanitar în tratarea marilor arși.

Scandalul Hexi Pharma, o nouă lovitură pentru încrederea în sistemul medical

La câteva luni după incendiul din Colectiv, în 2016, investigațiile jurnalistice privind dezinfectanții utilizați în spitalele din România au declanșat scandalul Hexi Pharma.

Anchetele au arătat că unele produse biocide furnizate unităților medicale aveau concentrații mai mici decât cele declarate. Testele și investigațiile ulterioare au alimentat îngrijorările privind eficiența dezinfecției și riscurile la care erau expuși pacienții.

Subiectul a devenit cu atât mai sensibil cu cât unii dintre răniții de la Colectiv se confruntaseră cu infecții nosocomiale, iar starea lor medicală era deja extrem de fragilă.

Scandalul a amplificat neîncrederea publică în autorități și în mecanismele de control din sistemul sanitar. Demisia ministrului Sănătății, Patriciu Achimaș-Cadariu, a fost una dintre consecințele politice ale crizei.

În anii care au urmat, cazul Hexi Pharma a trecut prin etape judiciare distincte. Unele soluții inițiale au fost schimbate în urma constatării prescripției faptelor, în timp ce obligațiile de despăgubire au rămas relevante pentru prejudiciile stabilite în cauză.

„Corupția ucide” și protestele care au schimbat scena politică

Incendiul din Colectiv a provocat un val de furie și solidaritate în societatea românească. Pe măsură ce informațiile despre condițiile din club și problemele sistemului sanitar au devenit publice, tot mai mulți oameni au ieșit în stradă.

Sloganul „Corupția ucide” a devenit unul dintre mesajele centrale ale manifestațiilor. Protestatarii au cerut asumarea responsabilității, anchete transparente și schimbări reale în instituțiile statului.

Pe 4 noiembrie 2015, premierul Victor Ponta și-a anunțat demisia. În același context politic, au demisionat ministrul de Interne Gabriel Oprea și primarul Sectorului 4 de la acea vreme, Cristian Popescu Piedone.

A urmat formarea unui guvern tehnocrat condus de Dacian Cioloș, într-un moment în care presiunea publică pentru reforme era foarte mare.

Pentru mulți români, Colectiv a devenit simbolul unei rupturi între promisiunile autorităților și realitatea trăită de cetățeni. Tragedia a demonstrat că lipsa controalelor eficiente și ignorarea regulilor pot avea consecințe devastatoare.

Dosarul Colectiv și întrebările care au rămas

Anchetele și procesele legate de incendiu au urmărit stabilirea responsabilităților pentru condițiile în care funcționa clubul și pentru evenimentele care au dus la moartea și rănirea atâtor persoane.

Dosarul principal a ajuns la o hotărâre definitivă în 2022, când Curtea de Apel București a pronunțat condamnări pentru mai mulți inculpați, inclusiv pentru patronii clubului și persoane implicate în autorizare și verificare.

Ulterior, au existat și evoluții judiciare distincte. În cazul lui Cristian Popescu Piedone, de exemplu, condamnarea a fost urmată de achitarea definitivă dispusă de Înalta Curte de Casație și Justiție în 2023.

Au fost stabilite și despăgubiri pentru victime și familiile acestora. Însă, așa cum au subliniat în repetate rânduri aceștia, nicio hotărâre judecătorească și nicio sumă de bani nu pot înlocui viețile pierdute sau anii de suferință ai supraviețuitorilor.

Pentru familiile celor decedați și pentru cei care au rămas cu sechele, întrebările despre responsabilitate, prevenție și capacitatea instituțiilor de a învăța din greșeli rămân în continuare de actualitate.

Ce s-a schimbat în România după Colectiv

După tragedie, autoritățile au anunțat și au adoptat măsuri privind securitatea la incendiu, controalele în localuri și sancțiunile aplicate celor care nu respectă normele. Au fost înăsprite anumite cerințe privind autorizarea spațiilor publice, iar verificările au devenit un subiect central al dezbaterii despre siguranța cetățenilor.

La 16 martie 2016 a intrat în vigoare interdicția fumatului în spațiile publice închise, în baza Legii nr. 15/2016. Deși incendiul de la Colectiv nu a fost provocat de fumat, tragedia a contribuit la intensificarea dezbaterilor despre siguranța în spațiile închise și respectarea regulilor.

În domeniul sănătății, scandalul Hexi Pharma a readus în atenție controlul dezinfectanților, prevenirea infecțiilor nosocomiale și necesitatea unor condiții adecvate pentru pacienții cu arsuri grave.

Cu toate acestea, adoptarea unor reguli nu înseamnă automat că toate problemele au fost rezolvate. Eficiența controalelor, aplicarea legii și dezvoltarea infrastructurii medicale rămân esențiale pentru ca o asemenea tragedie să nu se repete.

Colectiv, la 11 ani: o tragedie care nu trebuie uitată

La 11 ani de la Colectiv, memoria celor care și-au pierdut viața rămâne legată de o întrebare fundamentală: cât de mult a învățat România din această tragedie?

Incendiul din 30 octombrie 2015 a arătat cât de repede se pot transforma neglijența, lipsa unor măsuri de siguranță și deficiențele instituționale într-un dezastru. Zilele care au urmat au scos la iveală alte vulnerabilități, de la dificultățile tratării marilor arși până la problemele de integritate din sistemul sanitar.

Pentru familiile victimelor, pentru supraviețuitori și pentru cei care au fost în stradă cerând schimbare, Colectiv nu este doar o dată în calendar. Este o rană care continuă să amintească de responsabilitatea autorităților și de importanța respectării regulilor.