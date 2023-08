"Pe 26 era ziua celui mic!" | Mama ucigașă din Botoșani a fost internată la Psihiatrie, iar copilul supraviețuitor e aproape în moarte cerebrală

Tânăra mamă care s-a aruncat de la etajul unei camere de hotel împreună cu cei doi copii a fost internată la Psihiatrie.

Sursa foto: Facebook

Anchetatorii au deschis un dosar pentru omor și tentativă de omor, însă medicii vor trebui să stabilească dacă femeia are responsabilitatea faptelor comise.

Ea nu are antecedente înregistrate de boli psihice.

"A fost internată o pacientă în vârstă de 23 de ani la secția Psihiatrie, cu ordonanță de la procuror, în vederea unui expertize medico-legale. Pacienta nu are antecedente de afecțiuni psihiatrice", a precizat purtătorul de cuvânt al spitalului Mavromati din Botoșani, Ioan Asaftei.

După tragedia petrecută la puțin timp după miezul nopții de duminică spre luni, cel mai mic dintre copii, în vârstă de doi ani, a murit pe loc, când s-a zdrobit de asfalt.

Citește și: Ea este tânăra mamă care s-a aruncat împreună cu cei doi copii de la etajul unui motel din Botoșani

Celălalt este în stare foarte gravă, cu șanse mici de supraviețuire.

"A fost adus în stare gravă, în coma profunda. Scorul nostru Glasgow este aproape de 4, foarte aproape de ce numim noi moarte cerebrală. Din păcate, nu sunt leziuni care să poată fi rezolvate neurochirurgical", a declarat medicul Marius Dabija.

În familie și în localitatea mamei ucigașe lumea se declară șocată și spune că nu anticipa teribila tragedie.

"Le-a pregătit (copiilor) și baloane, să le facă petrecerea. Acum, pe 26, era ziua celui mic. Și au rămas baloanele sigilate. Am întrebat-o ce are și nu a vrut să-mi spună. La 23:30 mi-a dat mesajul în care mi-a spus ce mi-a spus. Nu am bănuit că o să facă acest gest", mărturisește soțul îndurerat.

Vecinii tinerei din comuna Albești, localitatea natala a mamei celor doi copii, sunt in stare de soc. Unii o descriu pe tânără drept o mamă posesivă, pe care soacra încerca să o ajute, dar ajutorul nu era bine văzut de femeie.

"Mama soacră spunea ca voia sa îi ia, măcar, unul din copii. Acum, din cele spuse de ea, nu ar fi vrut, ci dorea să îi crească singură. Era atentă cu copiii, dar cred că prea posesivă", declară o localnică.