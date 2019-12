A aflat că are cancer în timp ce alăpta. Mesajul dureros al unei mame: „Sunt disperată, nu vreau să crească copilaşul meu fără mamă!”

Foto: Asociaţia "Salvează o inimă”

Mariana are 40 de ani și a aflat că are cancer în timp ce își alăpta fetița.

Toate problemele au început în februarie 2016, când a fost diagnosticată cu TBC.

La doar zece zile de la începerea tratamentului pentru TBC, femeia a căzut în spital şi şi-a pierdut cunoştinţa pentru câteva minunte. A pus slăbiciuna pe seama medicamentaţiei, iar în spital episodul a fost tratat ca unul banal. „În urma căzăturii, m-am lovit destul de tare pe partea stângă a corpului, având echimoze la mână şi la umăr. După aproximativ o săptămână, am sesizat un nodul la sânul stâng. Când am terminat tratamentul de TBC, după şase luni, văzând că nu mi-a dispărut nodulul, am făcut o mamografie, în urma căreia mi s-a spus că nu am de ce să mă tem, că este doar un nodul necancerigen, fără a mi se recomanda verificarea nodulului periodic“, povesteşte femeia.

Cu tratamentul finalizat, în luna decembrie a aceluiaşi an, Mariana a rămas însărcinată. Nouă luni mai târziu, în septembrie 2017, a născut. Nu credea atunci că ar mai putea exista ceva care să-i umbrească bucuria de a fi devenit mamă. Şi-a alăptat fetiţa până la un an şi cinci luni, când şi-a dat seama că problemele la sân au reapărut. „În februarie 2019, în timp ce alăptam, am sesizat un nou nodul la axila aceluiaşi sân stâng...“, mai spune femeia. A făcut o ecografie în urma căreia a primit diagnosticul prezumtiv de neoplasm mamar stâng şi i s-a recomandat să facă o biopsie. Rezultatul a venit câteva zile mai târziu şi a confirmat suspiciunile sumbre: carcinom mamar invaziv NST de grad III . Şocul a devastat-o şi primul ei gând a fost la micuţa care ar putea creşte fără ea. „Sunt disperată, nu vreau să crească copilaşul meu fără mamă!“. spunea Mariana, luna trecută, pe pagina Asociaţiei „Salvează o inimă“.

Acum Mariana se află în Turcia și primește ajutor, scrie Adevarul.