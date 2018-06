A fost bătută şi abuzată de un client. Ce a făcut imediat taximetrista

Un bărbat de 41 de ani, din municipiul Hunedoara, este căutat de poliţişti ca fiind principalul suspect într-un caz de viol ce s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni, victima fiind o taximetristă din localitate care, solicitată la o comandă, l-a transportat pe suspect până într-un cartier al oraşului, iar acolo ar fi fost agresată şi violată, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.



Femeia a relatat poliţiştilor că în cursul nopţii a fost solicitată de suspect să îl transporte până în cartierul Hăşdat, de la periferia municipiului Hunedoara, iar după ce au ajuns acolo bărbatul ar fi lovit-o şi ameninţat-o, cerându-i să se deplaseze pe un câmp în afara localităţii. Acolo, bărbatul şi-a ameninţat, din nou, victima şi ar fi întreţinut raporturi sexuale cu ea.



"Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de viol şi lipsire de libertate în mod ilegal, iar în scurt timp au reuşit identificarea unui bărbat de 41 de ani, bănuit de comiterea faptelor. Pe numele bărbatului a fost emis un mandat de aducere, iar poliţiştii desfăşoară activităţi în vederea depistării şi tragerii la răspundere penală a acestuia. În activităţi a fost implicat întreg colectivul Poliţiei municipiului Hunedoara, dar şi poliţişti de la alte subunităţi din judeţ", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Niţu.



Suspectul este cunoscut ca recidivist, în trecut fiind condamnat tot pentru o faptă de viol.



Poliţiştii au distribuit luni o fotografie a suspectului şi semnalmentele acestuia, bărbatul fiind de constituţie atletică, înălţimea 1,70 m, ten măsliniu.

Prietenii femeii s-au mobilizat și vot să ofere 300 de euro recompensă pentru prinderea atacatorului.

“Acest gunoi este autorul unui viol in zona hasdat hunedoara. A batut cu bestialitate o doamnă cu care sunt prieten , după care a violat -o sub amenințarea unui cutit si a fugit. Rog toți prietenii mei si oamenii de bine sa distribuie acest anunț ptr al putea gasi înaintea autorităților. Ofer recompensa 300 de euro informațiilor care ma pot ajuta sa descopăr unde se ascunde. Rog contactatima in privat cei care puteti ajuta . Se numeste bățălan dumitru zis samir.” este mesajul postat pe o rețea de socialziare, de unul dintre prietenii victimei.