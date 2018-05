A fost condamnată la trei ani de închisoare pentru 60 de lei. Răzbunarea scandaloasă a unui inspector de poliție

O femeie a fost condamnată la trei ani de închisoare cu executare, pentru suma de 60 de lei. Este cazul unei foste angajate CFR care susține că a încercat să ajute o tânără să meargă cu trenul, deși nu avea bani de bilet.

După ce femeia a fost filmată, iar clipul a ajuns pe mâna poliției și a început procesul, angajata CFR a fost achitată în cele din urmă de tribunal.

Tatiana Baumann a făcut dezvăluiri cutremurătoare la Antena 3, cu privire la acest caz.

”Cele patru tinere au fost găsite în tren. Pe peronul de la Brașov s-a prezentat o singură fată care plângea că prietenele ei sunt în tren, iar ele trebuie să ajungă la spital la o colegă. Era una, nu patru. Am urcat în vagonul unde erau prietenele ei, care spuneau același lucru. Au dorit să mă impresioneze. Filmarea agentelor sub acoperire e o făcătura îngrozitoare. Eu la tribunal am fost achitată. Eu nu săvârșisem nicio infracțiune, având în vedere chitanța pe care o atașasem la dosar(...) Cazul meu a fost asemănător cu ce a făcut Portocală cu înjurătura de mamă. Am fost amenințată de inspectorul de poliție Simionescu. El a inițiat toate aceste zise făcături, iar în decembrie, de Crăciun, am întâlnit-o pe mama lui, care tricota în tren. Aceasta mi-a dat tichetul de rezervare. Eu i-am spus sp îmi dea biletul. Ea probabil aruncase biletul în cauză. Eu i-am explicat că trebuie să plătească biletul de călătorie, iar aceasta a început să mă jignească. Simionescu mai nenorocise mulți oameni înaintea mea, am vorbit cu el la telefon și încerca să îmi spună ca mama lui e cadru didactic și să o las în pace.”, a spus Tatiana Baumann, la Antena 3.