Activistul buzoian, bătut de faţă cu poliţiştii: Dacă ascultam indicaţiile de la 112, probabil că eram lichidat

Activistul Buzoian, Nițu Robert Gabriel, a povestit cum a ajuns să fie bătut de faţă cu poliţişti pe care îi acuză că au intervenit prea târziu deși aveau indicaţii clare unde este şi cine îl agresează.

Nițu Robert Gabriel, povesteşte că demersul său a avut drept scop atenţionarea asupra unei activităţi de comerţ ilegal.

„Mi-am dedicat viaţa acestei activități și vreau să dau pe mâna legii infractorii, să fac bine țării. Știam că acolo se vând ilegal pui şi păsări şi că a fost declarată gripă aviară. Comerțul acolo funcționează ilegal de ani de zile. Cei trei indivizi locuiesc acolo şi au în faţa casei cuşti unde vând pui şi găini.

Eu am vrut să fac două poze și să le trimit la Inspectoratul Poliţiei Județean Buzău. Acolo trec mii de mașini zilnic, sunt foarte multe posturi și secții de poliție arondate și poliția nu vedea.

Şi am zis, domnule dacă nu îi vede poliția, este un drum județean, să încerc eu să le trimit poate așa să iau măsuri, cumva.

„Am scăpat doar pentru că am fugit cu maşina”

În momentul în care am scos telefonul pe geam să fac două poze a apărut acest vânzător la care i-am spus că vreau să cumpăr și eu câteva găini. Mi-a comunicat preţul, după care am spus că știam că mai este încă unul localitatea următoare și să văd și ce prețuri are și acela și apoi decid. Apoi, el mi-a spus că este unchiul lui şi are aceleași preţuri.

El văzând o legitimație de la presă în parbrizul meu și-a dat seama că eu, de fapt, sunt altcineva și nu sunt un cumpărător și a făcut o legătură imediat, crezând că sunt colegul meu Geană.

Norocul meu a fost că am avut geamul închis la mașină. A început să dea în mașină, să distrugă mașina, după care am demarat. M-au urmărit şi m-au depășit de fiecare dată. Veneau să mă lichideze.

„Dacă ascultam indicațiile de la 112, probabil acum eram linşat”

Mi-am dat seama în ce pericol sunt şi am sunat la 112. Le-am explicat că mă aleargă şi că sunt cu maşina în spatele meu. Cei de la 112 mi-au recomandat să mă opresc în fața sediului poliției din Cernătești și poliția nu era acolo.

Poliția a venit de la 30 de km, după ce eu am trecut prin fel şi fel de baraje, ei se sunau unii pe alţii şi mă blocau. Au participat la lichidarea mea și nu se întâmplă nimic. Dacă eu ascultam recomandarea de la 112 nu mai eram cu dumneavoastră acum, pentru că mă opream acolo și mă lichida aştia.

Totul a fost de rea credință pentru eu deranjez în general poliţia. Noi suntem cunoscuți la nivel național, suntem cunoscuți de toate inspectoratele de poliție din România şi de toți primarii. Totul a fost un complot. Asta este România", a spus activistul buzoian care a mai precizat că a fost la IML unde i s-au recomandat 14 zile de recuperare.

