Adriana Antoni, poezie emoționantă pentru eroii din linia întâi

”Sper ca aceste versuri să vină ca o mângâiere pentru sufletul acestor oameni. Am făcut-o cu drag, am făcut-o din suflet. Am făcut-o ca ei să știe ca devotamentul și sacrificiul lor nu trece neobservat”, a spus artista.

Soldații noștri

”Soldații noștri, în haine albe parcă sunteți îngeri

În ochii celor care-și îngerii și-așteaptă

Trecând adesea prin ”nu este” și ”n-avem”

Voi faceți ce e imposibil să se poată.

Vorbesc de cei care muncesc din greu și frică

Dar nu abandonează niciun căpătâi

Ei duc războiul, pentru noi se luptă

Soldații noștrii, cei din linia întâi”, sunt câteva din versurile recitate de Adriana Antoni.