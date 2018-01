Alertă meteo. Ger în nordul, centrul şi nord-estul ţării, începând de marți noapte. CNAIR: Circulaţie în condiţii de iarnă pe majoritatea drumurilor naţionale şi autostrăzilor din România

UPDATE 14.05 - Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă că, luni, în intervalul 5.30 – 13.00 s-a intervenit cu 1.177 de autoutilaje şi s-au răspândit 5.881 tone material antiderapant.

La această oră se circulă în condiţii de iarnă pe majoritatea drumurilor naţionale şi autostrăzilor din România, informează news.ro.

Potrivit CNAIR, luni, în intervalul ora 05:30 – 13:00, la nivel naţional, au acţionat drumarii din cadrul DRDP Constanţa, DRDP Bucureşti, DRDP Craiova, DRDP Timişoara, DRDP Cluj, DRDP Braşov şi DRDP Iaşi.

În total, la nivel naţional, s-a acţionat cu 1.177 de autoutilaje şi s-au răspândit 5.881 tone material antiderapant.

Autorităţile fac apel la conducătorii auto să circule prudent, să adapteze viteza la condiţiile din trafic, să plece la drum doar dacă au autovehiculele echipate corespunzător pentru condiţii de iarnă şi să se informeze în prealabil cu privire la condiţiile de trafic din zonele tranzitate.

UPDATE 13.12 - Vremea va deveni geroasă în nopţile de marţi spre miercuri şi miercuri spre joi în nordul, centrul şi nord-estul ţării, anunţă ANM.

La această oră, opt judeţe din sud-estul ţării sunt sub cod galben de vânt puternic.

UPDATE 11.38 - Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o nouă atenţionare Cod galben de ninsori viscolite şi a restrâns aria acestor fenomene la opt judeţe din estul şi sud-estul ţării, până la ora 20:00.



Potrivit meteorologilor, în următoarele aproape nouă ore, în judeţele Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi, local în judeţele Buzău, Tulcea şi Constanţa şi în sudul judeţelor Vrancea şi Galaţi, vântul va continua să prezinte intensificări susţinute, cu viteze la rafală de 55 - 65 km/h, viscolind ninsoarea şi determinând scăderea vizibilităţii.



De asemenea, în estul şi sud-estul Dobrogei, precipitaţiile vor fi la început sub formă de ploaie cu tendinţă de transformare, spre orele serii, în lapoviţă şi ninsoare, iar rafalele vor atinge temporar 65 - 70 km/h.



ANM precizează că, în cursul zilei de luni (22 ianuarie), va mai ninge slab în centrul şi sudul Munteniei, estul Olteniei şi pe arii restrânse în Moldova, Transilvania, precum şi în zonele de munte. În judeţele din estul Munteniei şi în cele din Dobrogea, vântul va mai avea intensificări şi în noaptea de luni spre marţi (22/23 ianuarie), cu viteze de 45 - 55 km/h, iar pe litoral 60 km/h, spulberând zăpada.



Vremea va deveni geroasă în nopţile de marţi spre miercuri, şi de miercuri spre joi, îndeosebi în nordul, centrul şi nord-estul ţării.

UPDATE 09.21 - Traficul feroviar se desfăşoară în condiţii normale de iarnă pe toate magistralele de cale ferată, nefiind înregistrate secţii de cale ferată închise şi nici întârzieri semnificative, informează luni CFR SA.



Conform unui comunicat al companiei, pe raza regionalelor Bucureşti, Craiova, Constanţa, Galaţi şi Iaşi sunt activate comandamentele locale de iarnă, starea infrastructurii este verificată permanent, iar pe segmentele unde situaţia o impune se va interveni operativ cu personal şi utilaje, astfel încât traficul să fie operaţional.



Pentru informaţii utile despre circulaţia trenurilor, călătorii sunt rugaţi să acceseze site-urile şi paginile de facebook CFR Infrastructură şi CFR Călători, camerele web din gările Bucureşti Nord, Braşov, Craiova, Timişoara şi Iaşi sau să sune la Informaţii CFR.



De asemenea, călătorii sunt rugaţi să consulte şi site-urile operatorilor privaţi de transport feroviar de călători pentru informaţii actualizate despre trenurile înscrise în circulaţie.



CFR SA îi asigură pe călători că toate măsurile operative întreprinse în această perioadă de angajaţii feroviari au ca principal scop menţinerea siguranţei în circulaţia trenurilor.

UPDATE 09.10 - MAI: Nu sunt drumuri naţionale sau autostrăzi închise; 13.000 de angajaţi ai MAI, pregătiţi să intervină

Drumurile naţionale şi autostrăzile sunt deschise circulaţiei publice şi nu au fost instituite restricţii de viteză sau de tonaj, luni dimineaţă, în contextul atenţionărilor meteorologice Cod galben valabile până la ora 22.00 la nivel naţional.



"În cursul zilei de astăzi sunt pregătiţi să acţioneze peste 13.000 de angajaţi ai MAI, dintre care 4.600 de poliţişti, 3.500 de jandarmi şi 5.100 de pompieri cu 3.031 mijloace de intervenţie", informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis AGERPRES.



Pe autostrada A1 Bucureşti - Piteşti ninge pe toată lungimea şi se acţionează cu 30 de autovehicule care lucrează în baterii de câte trei, iar carosabilul este la negru.



Pe autostrada A2 Bucureşti - Constanţa ninge între kilometrii 12 (Bucureşti) şi 65 (Lehliu) însă, în prezent, se circulă în condiţii de iarnă.



"Situaţia traficului rutier pe autostrăzi şi drumuri naţionale este raportată în permanenţă la nivelul Ministerului Transporturilor", precizează MAI.



Poliţia Rutieră a luat măsuri suplimentare de asigurare a unei prezenţe importante în stradă pentru dirijarea traficului, prevenirea producerii unor ambuteiaje şi pentru deblocarea aglomeraţiilor care ar putea apărea.



"Recomandăm cetăţenilor care pleacă la drum să se informeze din timp despre condiţiile de deplasare. Prin Centrul Infotrafic, Poliţia Română va informa periodic conducătorii auto despre situaţia şi condiţiile în care se circulă pe drumurile naţionale şi judeţene", se arată în comunicat.



La acest moment nu sunt înregistrate situaţii de persoane rămase înzăpezite sau la care accesul să nu fie posibil din cauza condiţiilor meteorologice.



Probleme cu alimentarea cu energie electrică sunt în 14 localităţi din patru judeţe (Argeş, Olt, Tulcea şi Vrancea), însumând 3.167 de consumatori, iar pentru remedierea situaţiei acţionează 14 echipe de intervenţie.

UPDATE 09.07 - Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, atenţionări Cod galben de ceaţă, valabile în localităţi din judeţe aflate în zona Transilvaniei şi Olteniei, pe durata următoarelor ore.



Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, în judeţele Gorj, Dolj şi Mehedinţi se va semnala ceaţă, fenomen ce va determina scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.



De asemenea, ceaţa va persista până la ora 12:00 şi în judeţul Maramureş.

--------------------

Știrea inițială 08.11

Un număr de 22 judeţe din Muntenia, Transilvania, Moldova şi Dobrogea se află luni sub avertizări Cod galben de ninsori şi viscol, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).



Astfel, până luni, la ora 11:00, este în vigoare un Cod galben de ninsori valabil în 14 judeţe, respectiv în Caraş-Severin, Argeş, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea şi în zona de munte a judeţelor Mehedinţi, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Braşov, Dâmboviţa şi Prahova. În aceste zone vor predomina ninsorile, în general, însemnate cantitativ şi local se va depune strat consistent de zăpadă.



De asemenea, până luni, la ora 22:00, judeţele Galaţi, Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa şi Tulcea se vor afla sub avertizare Cod galben de intensificări susţinute ale vântului şi ninsori viscolite. În judeţele atenţionate vor predomina ninsorile, iar vântul va avea intensificări susţinute, cu viteze la rafala în general de 65-75 km/h, viscolind ninsoarea şi determinând scăderea vizibilităţii.



Potrivit ANM, regiunile Dobrogea, Banat, Crişana, sudul Olteniei, precum şi sudul şi estul Munteniei sunt vizate până luni seara, la ora 22:00, de o informare meteorologică de ploi, lapoviţă, ninsoare şi intensificări ale vântului.



Precipitaţiile vor fi în extindere treptată, începând cu regiunile vestice, şi vor cuprinde cea mai mare parte a ţării. În jumătatea de sud a ţării şi în zona montană se vor cumula cantităţi de apă de 10-15 l/mp şi izolat, îndeosebi în Dobrogea, 30-35 l/mp.



Până în dimineaţa zilei de luni, în Dobrogea vor predomina ploile, iar în Banat, Crişana, sudul Olteniei, precum şi în sudul şi estul Munteniei vor fi precipitaţii mixte. În celelalte regiuni, iar în cursul zilei de luni şi în sud şi sud-est vor fi mai ales ninsori şi se va depune strat nou de zăpadă. Temporar, vântul va avea intensificări în vestul şi sudul teritoriului, cu viteze de 45-55 km/h, iar pe crestele montane, 60-70 km/h.



În regiunile sud-estice vântul va continua să prezinte intensificări şi în noaptea de luni spre marţi (22/23 ianuarie) spulberând zăpada.



Meteorologii au emis o prognoza meteo şi pentru municipiul Bucureşti, caracterizată de lapoviţă şi ninsoare, valabilă până luni seara, la ora 22:00.



Astfel, în prima jumătate a zilei de luni (22 ianuarie) temporar vor fi precipitaţii, la început sub formă de ploaie şi lapoviţă, apoi în special sub formă de ninsoare. Se va depune strat nou de zăpadă care va măsura în medie 6 - 8 cm, izolat posibil

10 - 12 centimetri.



De asemenea, vântul va avea intensificări în special în prima parte a zilei de luni (22 ianuarie) cu viteze la rafală de 40 - 45 km/h. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade, iar maxima va fi de 1 - 2 grade Celsius.

Care este situaţia drumurilor

Ninge luni dimineaţă pe mai multe sectoare de drumuri naţionale şi autostrăzi din 24 de judeţe, dar niciun drum nu este închis.

Potrivit Centrului Infotrafic, luni dimineaţă nu erau anunţate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită din cauza vreunui accident sau a vremii nefavorabile.