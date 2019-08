Alexandru Cumpănașu beneficiază de protecție de la MAI. Anunțul făcut de Mihai Fifor

foto: captura Antena 3

Ministrul Mihai Fifor a declarat, vineri, că Alexandru Cumpănaşu beneficiază de protecţie de la Ministerul de Interne după ce a solicitat oficial acest lucru şi a făcut dovada că îndeplineşte condiţiile pentru acest lucru, conform legii.



Întrebat de ce Alexandru Cumpănaşu are pază de la Ministerul de Interne, Fifor a precizat că este vorba de o procedură legală.



"Domnul Cumpănaşu a solicitat oficial acest lucru Ministerului de Interne, s-a făcut analiză în cadrul MAI. Orice persoană care solicită acest lucru şi are toate documentele primeşte acest sprijin. (...) Orice persoană din această ţară care îndeplineşte condiţiile conform legii capătă protecţie în acest sens. Orice persoană din România care face dovadă că este ameninţată, că are viaţa pusă în pericol poate primi protecţia statului, în speţă a MAI sau a altor instituţii. Lucrul acesta s-a întâmplat cu Alexandru Cumpănaşu, s-a făcut verificare, este pe lege, primeşte această protecţie", a precizat Fifor.



El a mai spus că aceste chestiuni au fost analizate în cadrul MAI, fiind vorba de "lucruri probate".