Andreea minunea de la ATI. O poveste despre viaţă şi moarte | VIDEO

Acolo unde nu mai era nicio șansă, acolo unde era doar imposibil, Dumnezeu a făcut totul posibil.

Andreea, minunea de la terapie intensivă, aşa cum este numită de cadrele medicale din spital, ne învaţă o poveste despre viaţă şi moarte, o poveste care trebuie văzută de toată lumea.

"Am primit un telefon din partea colegei ei. Am crezut că este un simplu accident. Când am aflat ce s-a întâmplat, de fapt, mi-am dat seama că este o situație limită fără ieșire omenească", spune tatăl Andreei.

Andreea, minunea de la ATI

Andreea strânge firav în mână o jucărie din plastic. E răspunsul dat pentru medici că-i aude, că lupta cu toată credința și forța dinăuntrul ei.

Andreea are 19 ani și este fiica preotului Mihai Iordăchescu din Ezăreni Iași. Azi ar fi trebuit să fie la facultate. E studentă la medicină în anul întâi la Iași și se pregătea să fie ea salvatorul în alb de lângă patul bolnavului.

Doar că viaţa a răsturnat rolurile pe neașteptate. Pe 10 februarie Andreea căzut cu ATV-ul într-o râpă de 5 m la Gura Humorului.

Grav rănită a rămas blocată sub vehicul până când au venit pompierii. A ajuns la spital în comă de gradul 4 cu traumatisme cerebrale și contuzie pulmonară. Medicii s-au temut atunci să nu o piardă.

Povestea Andreei, miracolul de la terapie intesivă, pe larg în materialul de mai jos.

