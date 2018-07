Anunț de ultima oră de la Lidl și Kaufland! În curând, aceste articole vor dispărea din aceste hipermaketuri

Foto: Pixabay.com

Retailerii Lidl şi Kaufland au anunţat că vor renunţa la articolele din plastic în perioada următoare în urma angajamentului de a reduce cu 20% consumul de plastic până în 2025.



Lidl va elimina articolele de unică folosinţă din plastic, precum farfurii sau tacâmuri, până la sfârşitul acestui an.



"După ce Lidl România a anunţat că, până în anul 2025, va reduce cu 20% cantitatea de plastic utilizată, compania prezintă primele măsuri concrete. Astfel, într-o primă fază, Lidl va renunţa, până la sfârşitul anului 2018, la vânzarea de articole de unică folosinţă din plastic, cum ar fi pahare, farfurii adânci şi întinse, dar şi linguri şi furculiţe. Măsura va fi luată în toate cele peste 225 de magazine Lidl din România", se arată într-un comunicat remis AGERPRES.



Totodată, şi Kaufland a anunţat că până la finele anului 2019 va delista anumite articole din plastic în urma angajamentului de a reduce consumul de plastic în toate ţările cu cel puţin 20%, până în anul 2025.



"În prezent, suntem într-un proces de reducere a ambalajelor din plastic. De exemplu, bananele marcă proprie K-Bio sunt legate cu o banderolă din carton, în locul pungilor din plastic. Doar prin această măsură, am eliminat aproximativ 32 de tone de ambalaje de plastic pe an. Asigurând reciclabilitatea totală a restului de ambalaje din plastic aferente mărcilor proprii, reuşim să reintroducem materie primă în circuitul resurselor şi să reducem astfel în mod semnificativ impactul asupra mediului", a declarat Valer Hancas, director Comunicare şi Corporate Affairs Kaufland România.



Printre articolele ce urmează a fi delistate din Kaufland până la sfârşitul lui 2019 se află beţişoarele pentru urechi din plastic, paiele de plastic marcă proprie şi veselă de unică folosinţă din plastic marcă proprie - ce urmează să fie înlocuite în toate ţările cu alternative ecologice.



"Unul dintre liderii mondiali din domeniul retailului, grupul Schwarz, din care fac parte Lidl şi Kaufland, este conştient de responsabilitatea sa, în special în ceea ce priveşte mediul şi a luat o serie de măsuri în acest sens. Ca parte dintr-o strategie amplă, la 360 de grade, pentru gestionarea plasticului, Grupul Schwarz dezvoltă constant măsuri şi le implementează la nivel internaţional. Această strategie îşi propune să reducă consumul de plastic şi să închidă cicluri", precizează comunicatul.



Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.300 de magazine în 7 ţări şi o reţea de 119 magazine în România.



Lidl este una dintre companiile de top de pe piaţa de retail alimentar din Europa. Lidl este prezent în 30 de ţări din întreaga lume şi în prezent operează aproximativ 10.500 de magazine şi peste 150 de centre logistice în 28 de ţări la nivel mondial. În prezent, Lidl are aproximativ 260.000 de angajaţi, dintre care peste 5.500 în România, unde retailerul german are deschise peste 225 de magazine şi 4 centre logistice.