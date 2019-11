Anunțul de ultima oră al Ministrului Finanțelor. Ce se va întâmpla cu rectificarea bugetară

Foto: gov.ro

Rectificarea bugetară pentru 2019 va fi făcută în ultima săptămână din luna noiembrie pe un deficit de 4%, a declarat joi seară ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.



"Rectificarea bugetară pentru 2019 va fi în jur de 26 noiembrie, 27 noiembrie, deci în săptămâna de până în 30 noiembrie, în prima parte a acelei săptămâni. Această rectificare va fi cu deficit de 4%. De aceea am vrut să fiu foarte onest şi să spun tuturor, şi pieţei internaţionale, ca toată lumea să ştie că asta e situaţia la acest moment, iar atunci, într-o săptămână şi jumătate, o să am şi mai multe detalii despre soluţii", a afirmat Florin Cîţu, la Digi 24.



Ministrul de Finanţe a precizat că în jurul datei de 15 decembrie Guvernul va finaliza şi proiectul de Buget pentru anul 2020.



"Încerc să aduc proiectul de Buget pentru anul 2020 înainte de 20 decembrie, deci în jur de 15 decembrie, să venim cu el în Parlament, ca să putem să îl şi dezbatem şi să fie şi aprobat", a afirmat Florin Cîţu.



Întrebat dacă vor mai fi bani pentru investiţii în 2020, în condiţiile în care trebuie acoperit deficitul, şeful de la Finanţe a susţinut că bugetul pe 2020 va fi construit pe proiecte majore, "pe care le putem şi face".



"Când vorbim de investiţii, şi asta s-a încetăţenit de ani de zile, lumea se gândeşte doar la investiţii publice, eu văd lucrurile de ansamblu. Trebuie să fie o combinaţie între investiţii publice şi investiţii private. Ce va face această administraţie? Am spus că bugetul va fi construit pe proiecte majore, nu ca până acum fiecare aruncă acolo orice proiect, doar ca să iasă la număr. Nu. Va fi un proiect construit pe proiecte majore pe care le putem şi face. Le începem şi le facem, nu doar le punem în buget", a precizat Cîţu.



El a adăugat că această administraţie arată o atitudine schimbată şi faţă de sectorul privat, faţă de investitorii străini şi cei români, dar şi faţă de antreprenori, având o relaţie foarte bună inclusiv cu sistemul bancar şi financiar.



"Eu sper că această atitudine, transparenţă, predictibilitate, va duce şi la investiţii străine în România, pentru că oricât am încerca şi oricâţi bani am pune de la buget niciodată nu ne vom dezvolta doar cu bani de la buget. Avem nevoie de un sector privat puternic (...) motorul nu vine din consum prin bani de la buget ci prin investiţii lăsând sectorul privat să se dezvolte", a mai spus ministrul Finanţelor