Apelul unei tinere românce din Spania: Tată, dă un semn de viață! Suntem disperați!

Grigore Mitică, în vârstă de 45 de ani, este dat dispărut de rudele sale. Bărbatul, originar din satul Țepeș Vodă, comuna Movila Miresii, județul Brăila, a plecat luni, 14 mai, la bordul unui autocar cu destinația Spania.

Pe traseu, în Ungaria, lui Grigore Mitică i s-a făcut rău și a fost transportat la spital. Miercuri, 16 mai, conaționalul nostru a fost preluat de un alt autocar, de la aceeași firmă, care l-a dus până în Barcelona de unde i s-a pierdut urma. De vineri, 18 mai, din momentul în care a coborât din autocar, nimeni nu mai știe nimic de el.

„Nu mai știm nimic de el de vineri, 18 mai, adică azi se fac două săptămâni de când nu am mai vorbit cu el”, a declarat Marinela, fiica mijlocie a lui Grigore Mitică, pentru Rotalianul. Acesta mai are o fiică în vârstă de 23 de ani și un băiețel de 7. „Ne-au spus că a coborât la Barcelona și de acolo nu mai știm nimic de el. Chiar nu am idee ce i s-ar fi putut întâmpla, a dispărut pur și simplu, suntem disperați!”