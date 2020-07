Asociația care schimbă destinul famililor nevoiașe. Numărul faptelor bune crește de la o zi la alta

Campaniile se desfăşoară pe durata întregului an, indiferent că e Crăciun, Paşte sau o zi ca oricare alta. Iar numărul voluntarilor creşte de la o lună la alta odată cu numărul faptelor bune. Fondatoarea asociației „Donează Gura Humorului”, Adriana Crăiț, a vorbit la „Eroul zilei” despre faptele bune pe care le face împreună cu asociația pe care a înfințat-o.

„Totul a început în 2015, cân l-am cunoscut pe Bogdan Tănase. Era venit la Gura Humorului cu copii și am fost foarte impresionaată de tot ceea ce face el pentru ei și atunci mi-am spus că pot ajuta și eu la rândul meu. De atunci în fiecare an aduc la Gura Humorului toți copii înainte de finalizarea caselor”, a povestit Adriana.

În perioada pandemiei s-a lucrat intens. Familile nevoiașe au primit alimentele esențiale

Perioada pandemiei a fost una cât se poate de ocupată: „În perioada pandemiei am avut o acțiune cu voluntarii din oraș, am făcut cumpărături pentru bătrâni și familile care nu au dorit să se expună. Pe lângă lista lor de cumpărături, noi le-am oferit și alimente de bază din partea asociației”, a mai spus Adriana.

„La fiecare caz cer ajutorul pe grup și cine este dispus și disponibil ne ajută. Sunt foarte multe cazuri la care am participat, nici nu le-am numărat. Sunt cazuri multe care m-au impresionat. Cazul meu de suflet este bunica Maria, o bătrână pe care am găsit-o acum 3 ani. Avea o pensie foarte mică și era imobilizată la pat, nu avea cine să-i facă cumpărături, să o ajute. Noi i-am găsit un însoțitor, primește zilnic mâncare de la restaurant. O dată pe săptămână îi ducem fructe. Ea este bunica de care eu am trăit departe și care din păcate nu mai este printre noi”, a mărturisit fondatoarea asociației „Donează Gura Humorului”

Ajutor pentru familile nevoiașe