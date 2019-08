Atenție mare! Canicula mărește facturile la energie. La ce electrocasnice trebuie să ai grijă!

Foto: pixabay.com

Canicula din ultimele zile ne măreste facturile. Asta deoarece în România se consumă mai mult curent electric decât pot asigura producătorii interni. Iar energia importată este mai scumpă. Reporterii Antena 3 au cerut sfatul specialiştilor pentru a ne învăţa cum putem scăpa de facturile care ne ard la buzunar.

Temperaturile au fost extrem de ridicate, fapt care a determinat o creştere a consumului în special în zona de climatizare, răcire, deci frigidere, aere condiţionate şi aşa mai departe.

În astfel de zile, aerul condiţionat devine cel mai mare consumator de energie dintr-o locuinţă, iar factura la electricitate poate creşte şi cu 70 de lei.

Atunci când suntem la serviciu ore întregi, aparatura electrocasnică este pe stand-by. Consumă energie semnificativ. De aceea este important să-l închidem de la buton.

În multe gospodării, frigiderul consumă un sfert din cantitatea totală de curent electric. Acesta trebuie ţinut departe de surse de căldură, pentru a nu fi suprasolicitat. Contează şi clasa lui de performanţă.

Un frigider de clasă A plus, plus, plus, care e cea mai de sus, consumă cam cu 20 la sută mai puţin decât acesta.

Specialiştii spun că importul de energie scumpă de acum s-ar putea reflecta în facturile la curent pentru consumatorii casnici începând de anul viitor.