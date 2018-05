Cântăreața Ileana Constantinescu, condusă pe ultimul drum. Ionuț Dolănescu este devastat de durere: "A fost ca o a doua mamă"

Ileana Constantinescu a fost condusă, sâmbătă, pe ultimul drum.



Ionuţ Dolănescu a vorbit despre pierderea suferită, precizând că familia sa a avut o relaţie extrem de apropiată cu Ileana Constantinescu, pe care el o consideră o a doua mamă.

"Joi pe la prânz, l-am trimis pe unchiul meu Constantin, i-am bătut la uşă, nu răspundea, am chemat o echipă SMURD, Pompierii şi din nefericire am găsit-o moartă în casă. Tind să cred că a murit în somn. A iubit-o Dumnezeu şi nu s-a chinuit. Pentru noi e dureros că o văzusem înainte cu câteva zile de ziua ei, de Sfinţii Constantin şi Elena. A fost într-o vervă extraordinară, le-a cântat invitaţilor. Pentru mine a fost ca o a doua mamă. Ea m-a înscris la liceul de muzică, mai apoi la Conservator. Era nelispită de la petrecerile din casa tatălui meu. Era şi vecină. Este o emblemă a muzicii populare româneşti. Ultima dată am avut şansa să cânt alături de domnia sa de ziua fetiţei mele, pe 13 mai, am dat o petrecere la tata acasă, în care a fost invitată de onoare", a spus Ionuţ Dolănescu la o emisiune tv.