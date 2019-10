Foto: Nicusor Iordan/ Facebook

Cântărețul Nicușor Iordan este acuzat de fiica lui Aurelian Preda de abuz sexual, șantaj și pornografie infantilă.

”Dragii mei, astăzi am avut parte de un nou atac mediatic în ceea ce mă priveşte. S-a schimbat doar televiziunea! Înţeleg să resping toate acuzaţiile care mi se aduc, este opinia domnişoarei Ana Maria şi atât. Chiar dacă opinia acesteia este exprimată şi în scris! Înţeleg că este o anchetă penală în curs, fapt pentru care îmi rezerv dreptul de a nu mă exprima în amănunt în media, pentru moment… Legislaţia penală prevede clar că urmărirea penală este nepublică. Mi-au fost aduse atâtea acuzaţii, s-au făcut afirmaţii mincinoase, fără noimă, sunt stupefiat. Precizez că nu am fost informat oficial despre anchetă! Fac menţiunea că după ce am fost şantajat cu formularea unei plângeri penale pentru avantaje patrimoniale, acum se încearcă un şantaj mediatic în ceea ce mă priveşte”, este mesajul cântăreţului acuzat de Ana Maria Preda, fiica lui Aurelian Preda, potrivit cancan.ro.

Ana Maria Preda ar fi fost obligată să doarmă în același pat cu el și iubita acestuia. Despre cea din urmă, Ana susține în plângerea penală ca ar fi implicată direct în șantajul cu filmulețele din partidele de amor filmate.

Nicușor Iordan a reacționat imediat pe contul personal de Facebook la auzul acestor vești.

”Oameni buni !

Din cauza minciunilor grosolane si aberațiilor pe care le am auzit in seara aceasta ,ma vad nevoit sa raspund zilele următoare argumentat fiecarei afirmații mincinoase. O voi face public într-o emisiune de televiziune. Doamne ajută tuturor!”, a spus Nicușor Iordan.