Carantină în condiţii mizere la un hotel din Mamaia: Am cerut doar mâncare comestibilă. Copilul plângea de foame!

De la acest Hotel, zilele trecute au plecat primii români întorşi din Italia care au petrecut 14 zile în carantină, la malul mării. De altfel, în judeţul Constanţa au fost aduse sute de persoane întoarse din străinătate, în special din Italia, pentru a sta în carantină obligatorie, în camere pregătite la hoteluri din Mamaia şi la Sanatoriul Balnear din Techirghiol.

Oana se plânge în mesajul postat pe Facebook de calitatea mâncării, de faptul că nu le răspunde nimeni la recepţia hotelului, iar din fotografiile ataşate rezultă că în camere este praf şi mobilier stricat.

”Sper că sunt bine. Nu am cerut lux. Am venit singuri, nu am fost repatriați. Nu am fost întrebați de absolut nimeni dacă tușim, dacă suntem bolnavi. Când am venit aici ne-au băgat într-o sala mare, era murdar pe jos, oamenii fumau.

Ne-am urcat în cameră. Nu am vrut figuri, stau, suport. Am cerut doar să ne dea mâncare comestibilă. Copilul plângea de foame. Am sunat la recepție. Am cerut doar mâncare pentru copil. La ora 14:00 abia ne-au adus mâncare. Ne-au adus un pilaf, nefiert, nesărat, mâncare de regim.

Copilul a zis: nu pot să mânânc, vreau acasă!

Eu nu pot să țin copilul cu mezeluri, conserve. Ce fac două săptămâni cu copilul meu de trei ani. Nu ne lasă să primim mâncare gătită de la restaurant. Ne plătea cineva, eu sunt din Constanța.

Nu ne-a văzut un medic”, a zis Oana Maria Gologan.