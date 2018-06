Casa la munte: Iata 3 achizitii pe termen lung pe care sa le faci ACUM

Aer curat, natura bogata, caldura soarelui care hraneste pamantul si te bucura in fiecare dimineata! Daca esti unul dintre cei care traiesc intr-un asemenea mediu, la munte, cu siguranta, iti doresti sa mentii aceste avantaje pe termen lung si sa profiti de toate oportunitatile pe care ti le ofera traiul in inima naturii.

Pentru tine si pentru toti cei pe care peisajele muntoase ii incanta astfel incat aleg sa se mute intr-o zona deosebita de munte, exista solutii practice, avantajoase si eficiente pe tot timpul anului ce transforma complet traiul in aceste locuri. Mai mult, nu trebuie sa te ingrijoreze bugetul, intrucat investitiile inteligente sunt facute ca sa poata fi amortizate in cel mai scurt timp. Fii prietenul naturii si ai grija de sanatatea ta, apeland la cele mai simple metode, indiferent ca locuiesti intreg anul aici sau doar cateva saptamani in fiecare sezon.

Afla din acest articol care sunt cele 3 achizitii pe care trebuie sa le faci pentru casa ta de la munte:

1. Daca locuiesti la munte, ai mai multe motive sa renunti la transportul cu masina atunci cand acest lucru nu se impune. Evita sa poluezi aerul proaspat de care ai ocazia sa te bucuri zilnic si sa iti supui masina la drumuri prea dificile pentru un vehicul neadaptat. Pe asfalt sau pe cararile cu denivelari, cea mai eficienta si rapida metoda de a te deplasa este bicicleta. Ca sa fii sigur ca faci alegerea potrivita, vezi bicicletele electrice special asamblate pentru aventurieri, modelele Mountain Bike, rezistente si fiabile. In acest mod, poti fi sigur ca ajungi in scurt timp la destinatie, bucurandu-te, totodata, de frumusetile naturale din jurul tau. Pentru un plus de confort, alege un model pliabil, ce poate fi transportat si depozitat oriunde.

2. Stiai ca poti reduce costurile de intretinere a locuintei spre zero? Este mai simplu ca niciodata, construind o casa ecologica, ce se poate auto-sustine datorita echipamentelor speciale si a materialelor de constructie pe care le folosesti. Prima si cea mai importanta achizitie pe care sa o faci este cea de panouri solare. Ca sa iti fie mai usor, pe Dbsolar ai o gama variata de panouri presurizate, nepresurizate sau fotovoltaice, in functie de necesitatile si posibilitatile locuintei tale. Pentru zonele de munte, insa, este recomandat sa te orientezi catre cele fotovoltaice, datorita capacitatii lor de a se adapta la temperaturi extreme, functionand perfect pe tot timpul anului.

3. Locuind la munte este usor sa obtii apa curenta in orice anotimp, in special daca locuiesti langa un rau sau izvor, la care sa te conectezi printr-un sistem eficient si durabil de alimentare a casei. In ceea ce priveste incalzirea la interior, poti opta pentru centrala sau semineu pe lemne ori electrice, alese avand in vedere suprafata camerelor si materialul peretilor. Chiar si pe timpul iernii, ai garantia ca totul va functiona perfect in casa, datorita accesoriilor pentru sistemele ecologice de pe https://www.dbsolar.ro/baterii-gel, destinate panourilor solare. Sporeste functionalitatea locuintei, alegand cele mai avantajoase modalitati de intretinere.

Doteaza-ti casa de la munte astfel incat sa iti usurezi munca si sa reduci toate costurile necesare intretinerii pe termen mediu si lung. Astfel, nu doar ca te poti bucura de un mediu sanatos si curat, insa iti poti mentine si un buget stabil.