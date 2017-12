Cât mai ține vremea caldă

Meteorologii spun că vremea va rămâne caldă și joi, cu maxime ce vor ajunge la 13 grade în Capitală și 14-15 grade în alte zone ale țării.

De vineri, vremea va începe să se răcească începând cu regiunile intracarpatice, unde va fi viscol. De sâmbătă, se va răci și în partea de sud a țării, astfel că se va ajunge la valori normale pentru această perioadă. La București, sâmbătă nu se vor depăși 4 grade.

Joi

Vremea va fi, în continuare, cu mult mai caldă decât în mod obişnuit la sfârşit de decembrie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 7 şi 14 grade, iar cele minime, între 0 şi 10 grade. Cerul va fi temporar noros şi va ploua, în timpul zilei în jumătatea vestică a ţării, iar noaptea şi în restul teritoriului. La munte, precipitaţiile vor fi şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar izolat se vor cumula cantităţi de apă de 10-15 l/mp. Vor fi condiţii de polei. Îndeosebi în timpul zilei, vântul va avea intensificări în regiunile vestice, cu rafale de 55-75 km/h, iar în zona montană cu peste 80 km/h, chiar 90-100 km/h pe crestele cele mai înalte ale Carpaţilor Meridionali; local şi temporar vor fi intensificări ale vântului şi în regiunile estice, sud-estice şi centrale, dar cu viteze ce se vor situa în general între 50 şi 55 km/h. În special la începutul intervalului, în zonele joase vor fi condiţii de ceaţă.

Vineri

Vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit la această dată, deşi temperatura aerului va scădea, cu precădere în vestul ţării. Maximele se vor încadra între 3 şi 13 grade, iar minimele între -5 şi 6 grade. Cerul va avea înnorări şi va ploua în regiunile estice şi de sud-est, unde, în cursul nopţii izolat, vor fi condiţii şi de lapoviţă. În interiorul arcului carpatic, local vor fi precipitaţii mixte. La munte, treptat, vor predomina ninsorile. Vor fi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări, în special, în zona montană.

Sâmbătă

Deşi valorile diurne vor continua să scadă, semnificativ chiar faţă de ziua anterioară în sud şi est, acestea se vor situa în jurul mediilor climatologic specifice acestei date din an în toată ţara. Cerul va fi variabil, cu înnorări şi temporar precipitaţii slabe, ziua sub formă de ploaie şi trecător lapoviţă pe arii restrânse în special în regiunile centrale şi sud-estice, iar noaptea mai ales sub formă de lapoviţă şi ninsoare cu precădere local în cele nordice şi nord-vestice, precum şi la munte şi doar pe arii restrânse în rest. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în a doua parte a nopţii în zona montană, viteze mai mari însă urmând a se înregistra pe creste. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 şi 8 grade, iar cele minime între -8 şi 2 grade.

