Câţi bani au lăsat străinii în ţara noastră în anul 2018

Foto: Pixabay.com

Numărul de turişti nerezidenţi cazaţi în structurile de cazare turistică colective din Româna a fost de peste 2,211 milioane, în primele nouă luni ale anului 2018, iar cheltuielile acestora s-au ridicat în total la 5,236 miliarde de lei, adică o medie de 2.367 lei/persoană, informează, luni, Institutul Naţional de Statistică (INS).



Principalul motiv al sejurului petrecut de turiştii nerezidenţi în România, în primele nouă luni din 2018, l-a reprezentat afacerile, participarea la congrese, conferinţe, cursuri, târguri şi expoziţii (57,3% din numărul total de turişti nerezidenţi), cheltuielile acestora reprezentând 60,8% din total. Cel de-al doilea motiv l-a reprezentat călătoriile în scop particular (42,7% din numărul total de turişti nerezidenţi), dintre acestea evidenţiindu-se călătoriile pentru vacanţe (67,6%). Călătoriile în scop particular includ: călătoriile pentru vacanţe, cumpărături, evenimente culturale şi sportive, vizitarea prietenilor şi rudelor, tratament medical, religie, tranzit şi alte activităţi.



Din totalul cheltuielilor pentru afaceri, ponderea cea mai mare o reprezintă cheltuielile pentru cazare (52,2%), fiind preferată în special cazarea cu mic dejun inclus (91,2%). Cheltuielile turiştilor nerezidenţi în restaurante şi baruri au fost de 17,3%, iar cele pentru cumpărături au reprezentat 12,6%. Din totalul cheltuielilor pentru cumpărături 39,4% au însemnat cheltuieli pentru cumpărarea alimentelor şi băuturilor, urmate de cele pentru achiziţionarea de cadouri şi suveniruri (36,8%).



Cheltuielile pentru închirierea de autoturisme au avut o pondere de 49,2% din totalul cheltuielilor pentru transport, în timp ce bugetul alocat pentru acces în parcuri de distracţii, târguri, cazinouri, săli de jocuri a reprezentat 39,5% din total.



Potrivit INS, aproape jumătate dintre nerezidenţii sosiţi în România (48,9%) şi-au organizat sejurul prin agenţii de turism, iar circa o treime (33,8%) au preferat să se ocupe singuri de organizarea vacanţei.



Principalul mijloc de transport utilizat de către turiştii nerezidenţi pentru a sosi în România a fost avionul (79,5% din numărul total de turişti), urmat de autoturismele proprii (11,2%), autocare şi autobuze (7,7%), alte mijloace - tren, ambarcaţiuni fluviale, autoturisme închiriate, motociclete etc. (1,6%).



