Caz halucinant în Iași. Infirmieră de la un spital cu renume, alcoolemie record la locul de muncă

Caz halucinant în Iași. O infirmieră în vârstă de 47 de ani, angajată la Spitalul 'Sf. Spiridon' , a venit sub influența băuturilor alcoolice la muncă, iar medicii au rămas uimiţi atunci când au văzut rezultatele alcoolemiei.

Femeia muncește de doi ani ca infirmieră la unitatea spitalicească, iar potrivit colegilor ei, nu este pentru prima dată când vine la muncă sub influenţa băuturilor alcoolice.

Totuşi, de fiecare dată, infirmiera a fost 'acoperită' de colegi şi a continuat să muncească şi să îşi primească salariul.

În urmă cu câteva zile, infirmiera a venit beată, din nou, la spital, însă o colegă, sătulă să o acopere şi să muncească în locul ei, a pârât-o medicului de gardă.

"Am primit referat de la medicul de gardă privind conduita infirmierei și am organizat întocmirea comisiei de disciplină care va decide ce sancțiuni va primi aceasta. Nu tolerez sub nicio formă angajați în stare de ebrietate în timpul programului", a declarat ec. Ioan Bârliba, managerul Spitalului 'Sf. Spiridon' pentru bzi.ro.