Ce se întâmplă cu pensiile și ajutoarele one-off din decembrie. Anunțul făcut de ministrul Muncii

2 minute de citit Publicat la 20:08 29 Oct 2026 Modificat la 20:08 29 Oct 2026

Florin Manole dă asigurări că sunt bani pentru pensii și ajutoarele din decembrie. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Ministrul Muncii, Florin Manole, îi asigură pe pensionari că vor primi la timp atât pensiile, cât și ajutoarele financiare promise pentru luna decembrie. Anunțul vine în contextul în care Guvernul pregătește prima rectificare bugetară din acest an, iar situația finanțelor publice a stârnit îngrijorări privind plata unor cheltuieli.

Într-o postare pe Facebook, Florin Manole a transmis că toate plățile vor fi făcute integral, inclusiv ajutoarele acordate la finalul anului pensionarilor cu venituri mici.

„Știu că, atunci când se vorbește despre rectificarea bugetară, urgențe și dificultăți bugetare mulți pensionari își pun o întrebare simplă: sunt bani pentru pensii și pentru ajutoarele one-off din decembrie?

Răspunsul este clar: DA, banii sunt asigurați, iar toate plățile vor fi făcute integral și la timp.

Nu vreau ca un subiect atât de important pentru milioane de oameni să fie alimentat de ambiguități sau speculații. Pensionarii au dreptul la informații clare și la siguranța că veniturile lor sunt protejate”, a transmis ministrul Muncii.

Cine primește ajutoarele de 300, 400 și 500 de lei în decembrie

În luna decembrie, pensionarii cu venituri de cel mult 3.000 de lei vor primi a doua tranșă a sprijinului financiar acordat de stat în acest an. Sumele diferă în funcție de veniturile beneficiarilor:

500 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei

400 de lei pentru cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei

300 de lei pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei.

Este vorba despre a doua parte a ajutorului acordat în două tranșe în 2026, valoarea totală a sprijinului fiind cuprinsă între 600 și 1.000 de lei, în funcție de veniturile fiecărui pensionar.

Banii vor fi acordați automat persoanelor eligibile, fără să fie nevoie de depunerea unei cereri. Cei care au primit prima tranșă nu vor încasa neapărat aceeași sumă în decembrie, dacă între timp veniturile lor s-au modificat.

Guvernul alocă bani în plus pentru pensii la rectificarea bugetară

Asigurările ministrului Muncii vin în aceeași zi în care Ministerul Finanțelor a publicat proiectul primei rectificări bugetare din 2026. Potrivit documentului, bugetul asigurărilor sociale de stat va fi suplimentat cu 3,47 miliarde de lei, pentru acoperirea cheltuielilor cu pensiile până la sfârșitul anului. Totodată, bugetul Ministerului Muncii ar urma să crească, per total, cu 3,32 miliarde de lei.

Rectificarea vine pe fondul unor încasări mai mici decât cele estimate inițial. Deficitul bugetar ar urma să crească în termeni nominali cu aproximativ 3,5 miliarde de lei, însă Guvernul menține ținta de 6,2% din PIB pentru acest an.

Premierul Luca Niculescu a anunțat că rectificarea bugetară de urgență ar urma să fie adoptată în ședința de Guvern de vineri.

Executivul pregătește și bugetul pentru 2027, fiind analizate mai multe variante de majorare a pensiilor de la începutul anului viitor.