Cişmigiu, parcul abandonat al Capitalei. Miros de nesuportat, lac secat, gunoaie şi locuri de joacă stricate

Parcurile mari ale Capitalei au ajuns în paragină.

Aflate în administrația ALPAB, parcurile Cișmigiu si Herăstrău arată deplorabil. În Cișmigiu a fost secat lacul, pentru lucrări la un pod vechi, doar că nu lucrează nimeni.

Parcul Cişmigiu a ajuns într-o stare deplorabilă

Parcul Cişmigiu arată părăsit, toate viețuitoarele au dispărut, iar zona miroase foarte urat. În tot acest timp, Nicușor postează pe Facebook despre cum a înlocuit niște bârne de lemn, pergole, pe care a dat 50.000 de lei.

Deşi anunţă că se vor face modernizări în Cișmigiu, in realitate lucrurile se mişcă foarte greoi. La fel este situația şi in Herăstrău, unde mai multe anexe au devenit case pentru oamenii străzii.

Locurille de joacă ruginite au devenit un real un pericol pentru copii, statui şi bănci murdare, trotuare stricate, lac secat, miros de nesuportat.

Aceasta este imaginea pe care o văd bucureştenii care vor să iasă la plimbare în parcul care cândva era unul dintre cele mai frumoase locuri din Bucureşti.

Mihai Morar a mers şi el în Cişmigiu şi a filmat cum arată Parcul Cişmigiu, acolo unde copac de 10 metri s-a prăbuşit, la sfârşitul lunii trecute, peste un spaţiu de joacă din parc.

Mesajul lui Mihai Morar pentru Nicuşor Dan: "Let's make bunul simţ great again!"

"După 3000 de km în România, m-am întors în Bucureşti, şi am vrut să-mi scot copiii în parc. Am ales Cişmigiu. În 2 săptămâni, în turneul Radio Aventura am văzut aproape toată ţara.

Oraşe mici, oraşe mari, oraşe bogate, oraşe sărace, însă n-am văzut niciunul la fel e murar cum e Bucureştiul, cum e Cişmigiul. Aşa arată un loc de joacă pt copii, în timpul vacanţei, aşa arată lacul Cişmigiu în plină vară, aşa arată aleile celui mai frumos parc din Buc, şi aşa arată o bancă pt îndrăgostiţi. Cel mai bogat oraş al României, este plin de sărăcie. Domnul Nicuşor let s make bunul simţ great again", a spus Mihai Morar.

