Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării (CLCC): Hiper-reglementarea tutunului înseamnă afectarea substanțială a activității comerciale, locuri de muncă pierdute, țigări mai scumpe și mai mulți bani pentru contrabandiști

CLCC consideră că proiectul de hiper-reglementare în domeniul tutunului (L443/2019) înseamnă afectarea gravă a peste 70.000 de operatori economici, interzicerea oricărei comunicări legate de produsele cu potențial de risc redus, pachete de țigări mai scumpe și pierderi cumulate de peste 1,1 miliarde de euro anual pentru bugetul de stat. Singurii beneficiari, dacă proiectul va fi adoptat, vor fi contrabandiștii care vând oricui, inclusiv minorilor, țigarete de proveniență incertă la jumătate din prețul celor legale și ONG-urile antitutun care obțin granturi internaționale proporționale cu restricțiile pe care reușesc să le impună.

Încurajează piața neagră și demonizează industria legală și comercianții corecți prin interzicerea expunerii produselor legale in magazine: în condițiile în care țigaretele vor fi vândute de sub tejghea, nu va mai exista nicio modalitate de diferențiere între produsele legale și cele ilegale. O consecință va fi diminuarea veniturilor statului cu peste 1 miliard de euro anual și pierderi de circa 100 de milioane de euro în fiecare an pentru comercianți.

Interzice orice formă de comunicare destinată fumătorilor adulți, care nu vor mai avea nicio posibilitate de a se informa cu privire la produsele din tutun și produsele cu potențial de risc redus.

Introduce bariere comerciale la intrarea pe piata a noilor produse, inclusiv lansarea de produse noi, cu potențial de risc redus, afectând astfel grav inovația, libertatea comercială și concurența.

Interzice folosirea în interior a produselor cu potențial de risc redus, ignorând studiile care arată lipsa impactului negativasupra calității aerului și faptul că inițiative similare au fost respinse recent de Parlament.

Crește semnificativ prețul țigărilor, prin introducerea unei noi taxe, în condițiile în care taxele reprezintă, conform legislației actuale, aproape 80% din prețul unui pachet de țigarete. Românii cumpără deja cele mai scumpe țigări din Uniunea Europeană, raportat la puterea de cumpărare acestea fiind și de 3 ori mai scumpe decât media europeană.

Interzice sponsorizarea oricărui eveniment de către companiile producătoare de țigarete, cu toate că industria creativă și de evenimente, care se confruntă deja cu probleme serioase de finanțare, poziționează România pe harta turistică și culturală a Europei.

Propunerea ignoră realitatea legislativă existentă în România: pe de-o parte, comercializarea produselor din tutun către minori este interzisă și sancționabilă prin lege, iar pe de altă parte România are deja al 7-lea cel mai restrictiv cadru legislativ în domeniul tutunului dintre cele 35 de state europene măsurate în cadrul Tobacco Control Scale, un studiu independent realizat potrivit recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății.

”Inițiatorii proiectului își doresc țigări mai scumpe, mai puțini bani pentru evenimente culturale, comercianți, industria ospitalității și bugetul statului. Pretinsa facere de bine va avea un singur beneficiar: rețelele de contrabandă neîngrădite de vreo lege”, au declarat reprezentanții CLCC.

Ținând cont de aceste realități alarmante, reprezentanții Coaliției pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării fac un apel către membrii Parlamentului României de a trata cu maximă seriozitate și responsabilitate acest pachet de măsuri care poate destabiliza un întreg lanț de afaceri legitime și poate genera efecte devastatoare la nivel bugetar și social printr-o explozie a pieței de contrabandă.

Comercializarea produselor din tutun către minori este interzisă și sancționată în România;

Companiile de pe piața tutunului desfășoară continuu și cu rezultate dovedite programe de educație a comercianților și consumatorilor cu privire la motivele pentru care minorii nu trebuie să aibă acces la produsele cu nicotină;

România are a 7-a cea mai restrictivă legislație anti-tutun din Europa. Cele mai puține restricții se înregistrează în Austria, Germania și Luxemburg;

Pachetele de țigări sunt departe de a fi atrăgătoare, în contextul în care 65% din ambele fețe ale ambalajului sunt acoperite cu avertismente de sănătate și mesaje clare și explicite;

Practica unor supra-reglementări care exced prevederile Directivei tutunului în state precum Marea Britanie, Franța, Grecia sau Irlanda nu doar că nu a avut rezultatele scontate privind reducerea consumului de tutun, dar a condus la creșterea contrabandei cu țigarete, în special cele contrafăcute, facilitând accesul consumatorilor și în special al minorilor, la produse ieftine.