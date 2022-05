Satul fără birt de lângă Bucureşti, unde tractoriştilor li se oferă 1.000 euro net pe lună

Iată satul fara birt si fara niciun dosar de ajutor social - Colibaşi, judetul Giurgiu. Satul e plin de solarii, cat vezi cu ochii. Toate familiile din sat produc legume: rosii, castraveti, ardei, vinete, varza, salata, marar patrunjel si leustean. Muncesc de dimineata pana seara. Au rezistat si in pandemie, trag din greu sa reziste si in vremuri cu razboi la granita si preturi care au luat-o razna.

Nea Nelu din Colibasi munceste in agricultura de cand avea 12 ani. Are acum 8 solarii. In total 6500 de metri patrati. Lucreaza cu sotia, baiatul si nora. De 30 de ani, duce rosii la piata din judetul Giurgiu pana in Covasna si vrea sa duca si anul acesta, chiar daca s-a scumpit mult benyina si s-ar pyutea sa nu mai renteze sa bata atatia kilometri.

Toata lumea se intreaba daca Romania este expusa crizei alimentare. Vom fi la mana strainilor sau vom produce noi pentru romani?

"Avem capacitatea sa si exportam dar exista o problema. Consumatorul final ar rebui sa consume in primul rand produse romanesti pentru a asigura astfel si o siguranta a zilei de maine pentru fermieri.", explică Irinel Crăciun, inginer agronom din Colibaşi.

Acesta mai spune că importuri avem nevoie doar in perioada fruigiroasa pentru ca nu ne mai permitem sa facem, investitii.

Iar o soluţie pentru scăderea preţurilor o întrevede doar prin asocierea producătorilor, pentru a se diminua lantul, de la femier la consumator, a exista alta putere de negociere şi administrare.