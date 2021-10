Copiii pierd majorarea de 20% a alocațiilor. Ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu: "La anu'!"

Într-un interviu acordat Antena 3, ministrul Finanțelor Dan Vîlceanu recunoaște că guvernul sare una din tranșele de majorare care ar fi trebuit să aibă loc în cursul acestui an.



Dan Vîlceanu: Cred ca alocatia de la 1 ian 2022 va fi in jur de 486 de lei pentru copii, daca nu ma insel exact asupra cifrei, pentru copiii sub 2 ani si grad de handicap, si la 243 de la 1 ian pentru copiii peste 2 ani.

Deci doar 20%?

Dan Vîlceanu: Da, procentul exact.

Și cu tranșa de 20 % ce se întâmplă?

Dan Vîlceanu: Această sumă este prevăzuta in legislatia in vigoare, deci nu exista o alta calendarizare fata de cea facuta deja.





În urmă cu un an de zile, Guvernul Orban adopta OUG 123/2020, care prevedea o dublarea alocațiilor pentru copii. Acestea ar fi trebuit să fie majorate pe 1 iulie 2021, potrivit calendarului inițial. Cu toate acestea, creșterea veniturilor pentru copii a fost amânată de Guvernul Cîțu pentru 1 ianuarie 2022. Majorarea inițială, ar fi trebuit să se realizeze pe parcursul a cinci etape.

Deocamdată, familiile cu copii încasează 214 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum și 427 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani și copii cu handicap.

