Cristian Pomohaci şi-a cumpărat stea pe Walk of Fame la Hollywood

Evenimentul a avut loc în octombrie 2020 în timp ce judecătorii stabileau un nou termen în care era acuzat de evaziune fiscală. Fostul preot Cristian Pomohaci a lipsit de la proces pentru că a fost în vizită la Hollywood.

În filmarea de la acea vreme Cristian Pomohaci îmbrăcat cu sutana de preot și traista tradițională pe umăr s-a arătat profund dezamăgit de vizita sa la Hollywood, afirmând că peste tot miroase a stupefiante.

Vizita a fost marcată şi de câteva momente hazli când a primit complimente de la cerșetori care l-au felicitat pentru rochia frumoasă.

Fostul preot s-a plimbat alături de două prietene pe celebrul bulevard Walk of Fame acolo unde le-a arătat fanilor hotelul despre care se spune că e bântuit de stafia celebrei actrițe Marilyn Monroe.

După ce s-a plimbat minute în șir să găsească steaua lui Michael Jackson, Pomohaci a precizat că e bucuros că steaua nostră este în cer şi nu o calcă nimeni în picioare.

"Nu m-am bucurat niciodată mai mult ca până astăzi când mi-am dat seama că steaua noastră este în cer şi nimeni n-o calcă în picioare. Aici, toți turiștii te calcă in picioare”, spunea Pomohaci despre stelele de pe Walk of Fame.

S-a răzgândit rapid când a aflat că poate să aibă propria stea. Cu doar 10 dolari, achitați de una dintre cele două prietene care l-au însoțit în SUA, Cristian Pomohaci s-a ales cu o stea pe ”Walk of Fame”.

Fotografiile au fost făcute publice abia ieri, iar fostul preot a fost felicitat de către internauţi pentru "reuşită"

Fostul preot Cristian Pomohaci contestă pedeapsa penală, după ce a fost condamnat pentru că a luat chirie pe 11 apartamente fără să plătească impozite

Fostul preot Cristian Pomohaci face tot posibilul să scape de condamnarea la închisoare cu suspendare pe care a primit-o într-un dosar penal pentru evaziune fiscală. Pomohaci a depus a depus o nouă contestație la instanța din Mureş.

El a fost condamnat pe motiv că a dat în chirie 11 apartamente fără să plătească taxe şi impozite.

Tocmai pentru că și-a recunoscut fapta și a achitat întreg prejudiciul, fostul preot dorește acum să scape de condamnarea cu suspendare de un an pe care a primit-o.

George Dura, avocatului lui Pomohaci, spune că s-a solicitat acțiunea legii mai favorabile, dat fiind că legea fiscală a fost modificată iar cu privire la prejudiciu, lege prevede o altă sancțiune. Pronunțarea este așteptată peste două săptămâni.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal